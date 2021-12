Contrario a lo que dijo Cuén, ‘El Químico’ dice que sí permitirán bajar a pasajeros de cruceros que no vengan con Covid

Ya se acordó que en Mazatlán sí se permitirá el desembarco de pasajeros y tripulantes de cruceros turísticos que no vengan infectados por Covid-19, aseguró el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“En primer lugar ya hay una resolución nacional sobre el tema, a la una de la mañana se emitió y ahí nos dicen en qué condiciones podemos permitir que lleguen los cruceros, les voy a reenviar la información para que la tengan de primera mano y en base a eso estamos buscando que la conozcan ya, de hecho ya se la enviamos al Gobernador para que nos autorice recibir el barco”, agregó Benítez Torres.

“Son varias (disposiciones), en primer lugar si alguien viene infectado, uno, dos, tres, los que sean, no bajan, si alguien está sospechoso y quiere bajar hay que hacerle pruebas y si no, no baja, en fin, todo el protocolo que hacemos normalmente, el resto sí baja”.

Enfatizó que el que se suspendiera nuevamente el arribo de cruceros turísticos sería lo peor que le sucediera a Mazatlán porque se ha luchado tanto porque regresen.

“Sería lo peor que le sucediera a Mazatlán porque hemos luchado tanto porque regresen, una mala decisión, una decisión mal tomada puede ocasionarnos muchos daños a la ciudad, no es lo mismo que no entre a una ciudad como Ahome o Mochis a que no entre a Mazatlán, ellos representan el 4 por ciento del turismo en Sinaloa, nosotros representamos el 80 (por ciento) esa es la gran diferencia”, recalcó el Presidente Municipal.

“Estamos en comunicación con Gobierno del Estado, con Gobierno federal, con autoridades de los cruceros y casi casi estamos a punto de concretar que el barco regrese a Mazatlán”.

También dijo que se está en comunicación con las secretarías de salud estatal y federal y es la Secretaría de Salud federal la que rige los estados.

“Nosotros queremos hacer las cosas como debe ser, no a la ligera y en eso estamos trabajando”, reiteró.

Expresó que en Mazatlán se siguen con las mismas actividades respetando las respectivas disposiciones sanitarias para prevenir el contagio del Covid-19, se está exigiendo y siendo estrictos a que se cumplan los mismos y tomando eso como base le va ir bien a este destino turístico.

“Se le negó la llegada a Mazatlán (a un crucero turístico) y tomó camino a Vallarta, pero estamos en comunicación para que regrese a Mazatlán en cuanto autoricemos y tengamos la autorización de quien debe venir”; continuó Benítez Torres.

-- ¿En cuánto podría darse este regreso?

“Esto sería en una hora máximo, no va lejos (de Mazatlán), lo estamos monitoreando”, dio a conocer.

Reiteró que quienes vienen infectados por Covid-19 en dicho crucero no bajarían a Mazatlán.

“Los que vienen infectados nadie bajaría, únicamente vienen 5 infectados y esos no bajarían, ...yo tengo otra información que le proporciono, si yo le digo otra información le estaría mintiendo porque la información que yo tengo son 5 (infectados de coronavirus que viajaban en esa embarcación turística)”, recalcó Benítez Torres.

Por las personas infectadas de Covid-19 que viajan en dicha embarcación turística no se permitió el desembarco de ninguna persona de un crucero en Topolobampo y tampoco en Mazatlán como lo informó la mañana de este martes la Secretaría de salud estatal.

Sin embargo, el Alcalde mazatleco dijo que se está buscando que dicho crucero sí llegue a Mazatlán y quienes estén infectados de Covid-19 no bajarían, el resto sí.

Este martes la Secretería de Salud estatal anunció la cancelación del arribo de dos cruceros para martes y miércoles en Mazatlán y Topolobampo por registrar casos de Covid-19.

De marzo de 2020 a agosto de 2021 se suspendió el arribo de cruceros a este puerto por la pandemia del Covid-19.