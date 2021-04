Contratación de empresa Moringa por parte del gobierno de ‘El Químico’ despierta dudas a ONG

La contratación de la empresa Moringa durante la actual administración municipal despierta dudas y desconfianza desde el principio, según coincidieron las organizaciones civiles Contraloría Ciudadana y Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

Ambas organizaciones civiles señalaron en que, más allá de ser una empresa con más de 70 giros comerciales y su “hermandad” con una empresa ubicada en la “lista negra” del SAT , la Organización de Comercios Moringa S.A de C.V fue contratada por el Gobierno de Mazatlán con un proceso “mal llevado”.

Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, explicó que, especialmente, las interrogantes son tres: ¿por qué se contrató a una empresa foránea si existen firmas reconocidas en Mazatlán?, ¿por qué se realizó una adjudicación directa si los montos económicos son tan elevados?, y última, ¿por qué en las propuestas y cotizaciones que supuestamente se realizaron se consideró a una empresa reportada en la “lista negra” del SAT desde 2018?”Si nos vamos a todo el contexto de la contratación, está mal, porque el procedimiento está mal llevado”, dijo.

El presidente de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, Jorge Figueroa Cancino, señaló que las dudas y la desconfianza comienzan desde que se considera a una empresa “todóloga” para asesoría fiscal, como es Moringa, en cuya acta constitutiva se reportan más de 70 giros comerciales.

”En la parte legal está bien, aparentemente, pero genera falta de confianza”, manifestó.

”En términos éticos no se ve bien que la empresa hermana está reportada ante el SAT, y a mí no me parece que el Gobierno municipal haga compras a una empresa todóloga”.

Este domingo, Noroeste publicó que durante los dos primeros años, la administración del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres pagó 31.4 millones de pesos por asesoría fiscal a una empresa “multifuncional”, dada de alta con más de 70 giros comerciales, y que además su acta constitutiva la liga a otra empresa llamada Constructora Jaguar Negro S.A de C.V, una “empresa hermana” que el SAT mantiene en la “lista negra”, la cual fue dada de alta el mismo día y con el mismo notario público, Juan Carlos Ramírez Matus, y que además comparten el mismo apoderado legal, José Luis Coutiño Ruiz.

Los pagos a la Organización de Comercios Moringa S.A de C.V por asesoría fiscal, están disponibles en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Mazatlán.

Esta empresa nacida en Chiapas en 2015, según se propia acta constitutiva, en poder de Noroeste, no está especializada únicamente en el campo fiscal, si no también en temas publicitarios, relaciones públicas y mercadotecnia, servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre, la comercialización de obras literarias, fotográficas, arquitectónicas, musicales y teatrales, todas las actividades relacionadas con la construcción, remodelación y demolición de bienes inmuebles, además de servicios de pintura, vehículos automotrices, productos de limpieza, muebles, maquinarias, servicios de oficina y hasta comercialización de ropa.