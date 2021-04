El Gobierno de Mazatlán sí contrató a Organización de Comercios Moringa S. A. de C.V., de entre más de 20 que solicitaron hacer el servicio fiscal, porque era la mejor, justificó el Tesorero municipal José Javier Alarcón Lizárraga.

Además, expresó, se logró un contrato 2 por ciento más abajo que el que tenía consigo la administración anterior, en el periodo de Joel Bouciéguez Lizárraga como Alcalde sustituto.”

El Fisco dice: ten cuidado con las empresas que tratas, que no tengan adeudos fiscales, que no estén señaladas en lo que marca el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que es una lista negra de las empresas, entre ellas las facturas, y nosotros tenemos que checarlas mes tras mes, y tú puedes checar en el SAT y esta empresa (Moringa) no tiene ninguna bronca, ahí está su solvencia fiscal”, manifestó.

Noroeste, comentó, señala a una persona como administrador de Moringa y su empresa hermana, Jaguar Negro: José Luis Coutiño Ruiz, que pudo haber sido en su momento, pero desde que el Municipio de Mazatlán contrató los servicios de Moringa, el administrador y apoderado legal es Héctor Augusto Serrano Cruz.