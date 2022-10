Contrato de $400 millones confronta a Gobierno de Mazatlán y a Azteca Lighting

Mientras que Alonso Puerto, CEO de Azteca Lighting, dijo que el Ayuntamiento de Mazatlán no cumplió con el anticipo de 120 millones de pesos para comenzar a entregar luminarias, la Comuna defiende que a pesar que les han dado ya 60 millones de pesos, no han entregado ninguna, razón por la cual decidieron rescindir el contrato.

Alonso Puerto sostuvo que la realidad es que ellos no pueden dar ninguna luminaria, hasta que se haya pagado el anticipo total requerido, que era de 120 millones de pesos.

“No se pueden entregar luminarias hasta que se cumpla el anticipo, esa es la ley, todavía no es un anticipo, es un pago nada más, parte del anticipo, necesitas cumplir con el anticipo... el contrato no tiene fechas de entrega y es una deficiencia, nada más dice que debemos entregar 800 este año y ellos dicen que deben de cumplir con el 30 por ciento de anticipo, pero no se puede pasar a las entregas si no has cumplido con lo primero”, explicó.