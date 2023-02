MAZATLÁN._ Ante la polémica que genera el que el cantante Edén Muñoz interpretara un corrido con apología al narcotráfico en su presentación en la coronación del Rey del Carnaval Víctor II, el Alcalde manifestó que el contrato estipula que no se interprete ese tipo de canciones, por lo que se revisará y se podría sancionar a la empresa que representa al artista.

”Ahí tienen un contrato que Cultura va revisar junto con ellos porque se especifica una cláusula ahí para que no lleguen a fomentar ese tipo de cosas, pero Cultura tiene que determinar, hay un Comité que se encarga de eso y que son los encargados de revisar el contrato, el contrato estipula algo así (que no se interpreten narcocorridos”, añadió Édgar González Zataráin en entrevista la mañana de este viernes.

Añadió que si se determina que no se acató el contrato se aplicaría una sanción.

”Sanción, sí hay sanción para la empresa, realmente la empresa que lo representa, no es así contra el cantante en particular”, continuó González Zataráin.

”Habrá que revisar eso, pero nada que, no pasó a mayores afortunadamente, no fue una noche de narcocorridos tampoco, no existió eso, de pronto con la emoción que tenía el artista, porque sí estaba muy conmovido, muy emocionado, pero ya habrá Cultura de ver ese tema, yo tampoco quiero hacer escándalo en ese tema porque no fue una noche de narcocorridos”.

Reiteró que la postura del Ayuntamiento de Mazatlán es que se respete el contrato, que se evite la interpretación de ese tipo de canciones.

”Que se respete, que eviten hacerlo, esa es la postura nuestra, lo anunciamos antes, pero insisto, malo hubiese sido que todo el concierto se hubiera dedicado a estar así, no fue así”, subrayó el Presidente Municipal sobre este tema en el evento realizado la noche del jueves en el Estadio de Beisbol Teodoro Mariscal, al que asistieron cerca de 12 mil 300 personas.