Contribuyentes todavía pueden aprovechar la campaña ‘Auto chatarra’ hasta el 31 de julio: Nayla Velarde

Como una última oportunidad durante el verano, los contribuyentes que mantengan vehículos en desuso o con adeudos acumulados por no realizar su baja definitiva, todavía pueden aprovechar el programa estatal conocido como “Auto chatarra”, el cual sigue vigente hasta el 31 de julio, mediante un pago único de 3 mil 112 pesos.

La información anterior fue dada a conocer por la Recaudadora de Rentas en Mazatlán, Nayla Velarde Narváez, quien explicó que el programa está dirigido a propietarios de unidades que fueron vendidas, abandonadas o dejaron de circular, pero cuya baja nunca fue tramitada oficialmente.

“Recordarles que tenemos hasta el 31 de julio para que concluya una gran campaña, que es la coloquialmente conocida como ‘Auto chatarra’, o normalmente llamado ‘Baja definitiva’. Una baja que se concreta con 3 mil 112 pesos para concluir con este trámite”, explicó Verlarde Narváez.

“Son aquellos carros llamados chatarra o alguna deuda que tengas muy grande y que esos carros los hubieran vendido por alguna cosa, pero nunca acudieron a las oficinas de recaudación a dar las bajas y ahora tienen estos increíbles adeudos. Para este tipo de personas se hace la baja definitiva con un pago único para dar la baja definitiva de su vehículo”.

Detalló que quienes aún conserven las placas del vehículo únicamente deben presentar ambas láminas y su identificación oficial.

En caso de no contar con ellas, deberán levantar una denuncia por robo o extravío ante la Fiscalía y acudir con ese documento y su INE para iniciar el procedimiento.

Velarde Narváez comentó que la respuesta de la ciudadanía ha mejorado conforme el programa ha sido más difundido, luego de un arranque con poca participación.

“Cuando recién salió el programa estuvimos un poco bajos, pero creo que fue por el tema de difusión. Ahorita hemos tenido un muy buen auge”, señaló.

Confió en que durante las últimas semanas de vigencia continúe creciendo la participación, tal como ocurrió con campañas anteriores impulsadas por el Gobierno del Estado, entre ellas “Ponte al Corriente”, que concluyó en junio con descuentos de hasta el 75 por ciento en adeudos, así como el programa de “Licencia Permanente”.

“Ahorita es la última promoción que tenemos; acabamos de concluir en junio la campaña de ‘Ponte al Corriente’; tuvimos también 75 por ciento de descuento y ya estamos en espera también de las buenas promociones para el Buen Fin, que aunque son en noviembre, pronto pueden llegar otras sorpresas para todos los contribuyentes mazatlecos”.

Asimismo, recordó que además de los módulos de atención en la Unidad Administrativa, Gran Plaza y San Joaquín, diversos trámites también pueden realizarse en línea para agilizar el servicio. Ahí los ciudadanos podrán aprovechar los servicios digitales para realizar diversos trámites y reducir tiempos de espera.