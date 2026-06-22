Controlan incendio en La Noria, aunque el fuego permanece activo dentro de zona confinada: Protección Civil

Controlado y confinado se mantiene el incendio registrado la noche del domingo en una fábrica de tarimas ubicadas en la comunidad de El Salto, de la sindicatura de La Noria, Mazatlán, aunque este no ha sido sofocado en su totalidad debido a la cantidad de madera almacenada en el lugar, lo que continúa generando puntos de combustión.

Así lo expresó el titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Óscar Osuna Tirado, quien señaló que las labores de emergencia se extendieron hasta la madrugada de este lunes, en un operativo en el cual participaron elementos de Protección Civil y cuerpos de bomberos de Mazatlán, quienes trabajaron de manera coordinada para contener el fuego y evitar su propagación a viviendas cercanas.

Osuna Tirado expresó que la prioridad durante la atención de este siniestro fue establecer un perímetro de seguridad que impidiera que las llamas alcanzaran zonas habitadas, lo que se logró sin reportar personas lesionadas ni evacuaciones de emergencia.

“Va a seguir la brasa prendida por algunos días, anoche lo que se trabajó fue hacer un cerco de protección para que no afectara a lo que son las casas, ya está bien finiquitado lo que es anoche hasta horas de la madrugada. va a seguir ardiendo un tramo de lo que es la madera, que está confinada en un espacio, pero no va a provocar mayores daños a lo que es el poblado ni riesgo a la población”, comentó.

“Únicamente tendremos las brasas, que sí son bastante, pues es una extensión muy grande de madera”, agregó.

En este sentido, el coordinador de protección civil precisó que el comportamiento del fuego dentro del material acumulado obliga a mantener vigilancia constante, ya que la madera sigue generando brasas que podrían permanecer activas durante varios días.

Asimismo, mencionó que a pesar de a la magnitud del incendio, la situación se encuentra estabilizada y no representa un riesgo para la población de la zona.

Osuna Tirado explicó que uno de los factores que complicó las maniobras fue la presencia de alrededor de siete tambos con aceite dentro del predio, los cuales generaron explosiones intermitentes mientras se desarrollaban las labores de control del fuego, lo que incrementó la complejidad del operativo, aunque finalmente fue posible contener el avance de las llamas.

En cuanto a las posibles causas del siniestro, el titular de Protección Civil en Mazatlán indicó que, hasta el momento, no existe información que confirme que el incendio haya sido provocado de manera intencional.

“No tenemos el dato, siempre comentaban ahí los pobladores algunas hipótesis, pero nosotros no podemos confirmarlo, ellos tendrán que poner la denuncia correspondiente, dado que se sientan afectados por alguna situación y ya tendrá que corroborar la Fiscalía del Estado alguna situación”, puntualizó.

De esta forma, el funcionario destacó que las autoridades municipales mantienen vigilancia en la zona y continúan con labores preventivas, enfocadas en garantizar la seguridad de los habitantes cercanos, mientras el material combustible sigue consumiéndose de forma gradual dentro del área confinada.

Por lo que de acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil, el incidente quedará bajo monitoreo permanente hasta que se logre la extinción total de los puntos de calor restantes, lo cual podría tomar varios días debido a la naturaleza del material involucrado.