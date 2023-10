”Entonces qué bueno que en el 25 (2025) vienen otra vez, espero no estar de subsecretario en el 25, pero me da mucho gusto que haremos la parte que nos toca”.

”Que bueno que haya caballos y yeguas que quieran correr, la carrera política me la imagino una carrera de cinco o 10 caballos y yeguas y la que llega a la meta es así, es una carrera, por lo tanto es bueno, es positivo, nadie tiene el monopolio de decir nada más quiero yo, sino que corran y al final se tome una decisión”.

Lo importante de todo es no es quien llegue sino que todos los que están involucrados en este proyecto al final haya sumas de unidad porque es un proyecto no personal sino de un movimiento nacional, reiteró.

A pregunta expresa de si ya se pueden hacer promociones en sus aspiraciones a la Alcaldía de Mazatlán, dijo que como ciudadano puede ir a algún lugar y no hacer proselitismo.

”Es que yo soy ciudadano, te saludo y te doy la paz en la iglesia y no estoy haciendo proselitismo, ...son reuniones que tú como ciudadano puedes hacer, no andas diciendo quiero ser ésto o quiero que voten por ésto, acuérdense que ya cuando pides un voto ya estás violando la ley (si no es el periodo electoral)”, precisó Higuera Osuna.

”Son reuniones que la Constitución te da el derecho de reunirte, no es la vuelta, es directa la flecha porque yo voy a la iglesia, una persona me saluda y le doy la paz y no estoy haciendo proselitismo, yo no me enredo como algunos quieren enredarme”.

Precisó que es un tema que como ciudadano no puede renunciar como subsecretario de Turismo.

”Simplemente es un tema donde yo como ciudadano no puedo renunciar por ser subsecretario, primero están por encima mis derechos de ciudadano que funcionario público y eso me queda claro, no me enredo yo en la bandera y nada, muy puntual”, recalcó Higuera Osuna.