MAZATLÁN._ El convenio por 400.8 millones de pesos para la adquisición de 2 mil 139 luminarias a la empresa Azteca Lighting nunca se elaboró donde se tenía que haber formado, recalcó el Alcalde sustituto de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin.

“Yo mismo lo dije ante la autoridad judicial que ese documento nunca se elaboró en el Jurídico, en la Secretaría en donde debería haberse formado”, continuó González Zataráin en entrevista sobre esos hechos que ocurrieron cuando él era Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Sí se ha mencionado, no se hizo ahí, nosotros no lo elaboramos, no se elaboró ahí en el Ayuntamiento, apareció y no sé quién, no puedo decir fue la empresa, fueron asesores externos, no sé, pero realmente no fue el Ayuntamiento (el que elaboró ese convenio), el Ayuntamiento no fue, eso está claro que el Ayuntamiento no fue”.

Lo anterior lo manifestó en entrevista sobre el video que difundió el ahora ex Alcalde “Químico” Luis Guillermo Benítez Torres, donde señala que su salida como Presidente Municipal se debió a presunta persecución política por parte del ahora Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya y del ahora Secretario General de Gobierno con licencia, Enrique Inzunza Cázarez.

En el video Benítez Torres dice reconocer que cometió un error al hacer caso al Comité de Adquisiciones sobre dicho contrato de 400.8 millones de pesos para la adquisición de luminarias.

Sin embargo, Benítez Torres, fue denunciado por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán ante la Auditoría Superior del Estado no sólo por ese, sino por 6 contratos de la Comuna de Mazatlán con la empresa Azteca Lighting por poco más de 500 millones de pesos por hacerlo por adjudicación directa y no hacer licitación cuando lo que se va adquirir rebasa el costo de un millón 500 mil pesos.

Por ello actualmente es procesado por uso indebido del servicio público, además de que fue denunciado ante la ASE por adquirir vehículos para rifarse en la celebración del Día de las Madres del 2022.

Al respecto el actual Presidente Municipal sustituto dijo que este caso ha sido tan transparente y público que los hechos ahí están, se hizo una sesión del Comité de Adquisiciones en la cual ni él ni la anterior Síndico Procuradora acudieron ni tampoco quisieron estar.

“Y que obviamente no es el Comité en sí el que se manda solo, todos sabemos, los alcaldes somos responsables, nos guste o no, de las acciones de otros también como administración, por eso siempre menciono mientras aquí estamos platicando algo se está haciendo y algunas cosas bien y otras cosas mal, entonces somos de una forma u otra responsables de eso, entonces no hay manera de buscar (responsabilizar a otros)”, reiteró González Zataráin.

“Pues imagínate el tema de los 800 millones de pesos de la Federación que no los quiere reconocer, no es algo fraguado, fue la Federación (la que realizó esa auditoría) y fue antes de todo eso, entonces hay observaciones en las cuales es muy sólido, no es eso, (que se tuviera fraguada una persecución política en contra de Benítez Torres), obviamente son tiempos electorales, son cosas que se politizan, yo en lo particular les digo que las cosas han sido muy claras, hay quienes dice que ha habido benevolencia incluso con el tratamiento jurídico o judicial que se lleva”.

Recordó que Benítez Torres defendía la adquisición de las luminarias a Azteca Lighting y las evidencias están plasmadas y públicas, más que lo que él diga hay testimonios suficientes para desmentir lo que dice “El Químico” en el video difundido en sus redes sociales el jueves.

Con respecto a la Quema del Mal Humor del 2023 donde ardió una figura que representaba a Benítez Torres, mucha gente así lo pidió como en este año incluso el propio González Zataráin estuvo en contra de que se quemara a los servicios telefónicos.

Algunos ciudadanos proponían que se quemara un logotipo de la Jumapam ante los constantes derrames de aguas en diferentes partes de la ciudad.

“Eso que se lo reclamen a los bolcheviques, que lo han visto una vez más, yo en este caso lo dije, no estuve de acuerdo en esta última quema y fue un asunto de los bolcheviques, y la población pues es sabia, tanto no les gustó esta quema como aplaudieron en su momento la otra, yo que puedo decir ante eso, yo no soy quien lo hace”, reiteró el Presidente Municipal.

Será la autoridad judicial quien determine lo concerniente al proceso que se sigue en contra de Benítez Torres y ex funcionarios de su administración, subrayó González Zataráin.