Conviven devotos a San Judas Tadeo en kermés gastronómica, en Mazatlán

Tamales, pozole, tostadas, tacos, carnitas, pasteles, aguas frescas y hasta una bazar de ropa, se pudieron encontrar en la explanada de la parroquia en honor al Santo de las Causas Difíciles
Alexis García |
28/10/2025 15:52
MAZATLÁN._ En el marco de los festejos por el día de San Judas Tadeo, la parroquia dedicada a su nombre celebró este martes su tradicional kermés gastronómica y bazar en la explanada del templo, donde cientos de fieles se dieron cita para convivir en un ambiente familiar lleno de fe, música y sabor.

Desde temprana hora, el lugar se llenó de aromas típicos de la cocina mexicana. Entre los antojitos que se ofrecieron destacaron los tamales, frijoles puercos, champurrado, tostadas, carnitas, chicharrones y el clásico pozole, que no podía faltar en la mesa de los devotos.

Para quienes buscaban algo dulce, hubo una gran variedad de postres, como pasteles de chocolate, vainilla, frutas, bolsa de churros, crepas, raspados, nieves y tradicional tejuino; este último muy solicitado por los asistentes para mitigar el los rayos del sol y el intenso calor del día que los cubría.

Además de los alimentos, se instaló un bazar con ropa y artículos diversos, donde algunos visitantes aprovecharon para adquirir vestimentas alusivas al santo; mientras otros portaban ya los característicos atuendos en verde y blanco. Desde niños hasta adultos mayores rindieron homenaje a San Judas tomando su vestimenta este día.

El festejo también contó con la presencia de grupos de música regional y banda sinaloense que amenizaron la jornada con canciones alegres y devocionales, contribuyendo al ambiente festivo que envolvió la celebración. En tanto, “Las mañanitas” no dejaron de sonar en los alrededores del recinto.

Muchas familias acudieron al evento no solo para disfrutar de la vendimia, sino también para asistir a misa y agradecer a San Judas Tadeo por los favores y milagros recibidos, reafirmando así su fe y devoción en una de las celebraciones más esperadas del año por la comunidad católica mazatleca.

Cabe mencionar que parte de lo recaudado en las ventas de la gran kermés, irá para apoyar a la iglesia de San Judas Tadeo en el arreglo y mejoras de sus instalaciones. Es por eso que varios negocios y emprendimientos decidieron sumarse a la causa y formar parte de la festividad.

