$!Conviven devotos a San Judas Tadeo en kermés gastronómica, en Mazatlán

MAZATLÁN._ En el marco de los festejos por el día de San Judas Tadeo, la parroquia dedicada a su nombre celebró este martes su tradicional kermés gastronómica y bazar en la explanada del templo, donde cientos de fieles se dieron cita para convivir en un ambiente familiar lleno de fe, música y sabor. Desde temprana hora, el lugar se llenó de aromas típicos de la cocina mexicana. Entre los antojitos que se ofrecieron destacaron los tamales, frijoles puercos, champurrado, tostadas, carnitas, chicharrones y el clásico pozole, que no podía faltar en la mesa de los devotos.









Para quienes buscaban algo dulce, hubo una gran variedad de postres, como pasteles de chocolate, vainilla, frutas, bolsa de churros, crepas, raspados, nieves y tradicional tejuino; este último muy solicitado por los asistentes para mitigar el los rayos del sol y el intenso calor del día que los cubría. Además de los alimentos, se instaló un bazar con ropa y artículos diversos, donde algunos visitantes aprovecharon para adquirir vestimentas alusivas al santo; mientras otros portaban ya los característicos atuendos en verde y blanco. Desde niños hasta adultos mayores rindieron homenaje a San Judas tomando su vestimenta este día.





