$!Conviven vecinos de Villa Unión entre aguas negras y contaminación

Con pestilentes olores, proliferación de zancudos y enfermedades conviven familias de Villa Unión por arroyo de aguas negras.

A mes y medio de haber reportado la saturación de una alcantarilla y el derrame a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, los afectados denunciaron la falta de atención a la queja.

Para Alejandra García, madre de familia y habitante de la calle Mariano Escobedo y Pedro Infante en la sindicatura de Villa Unión, denunció molesta que ya suman mes y medio de que la Jumapam no les resuelve el problema que ya les reportaron.

“Casi un mes y medio que los vecinos de la calle Mariano Escobedo y avenida Pedro Infante sufrimos de los molestos olores fétidos y aguas negras, ojo y no es por falta de reporte porque hasta al 073 de Jumapam de Mazatlán ya marcamos para poner el reporte”, explicó en su queja.

Pero lo más cuestionable, reveló es que le respondieron que ese problema le corresponde resolverse en Villa Unión.

“Nomás que nos dijeron que las Jumapam son independientes como si Villa Unión no perteneciera a Mazatlán, dije entre mi, a caray ya somos municipio Villa Unión o qué show, bueno el caso es que seguimos con el desborde de aguas negras y una tubería quebrada enserio ya ayuda plis”.