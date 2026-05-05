Convoca Ayuntamiento de Mazatlán a invitación restringida y termina con contrato por $2.3 millones: OCM

El Ayuntamiento de Mazatlán convocó a una invitación restringida a 3 proveedores para comprar electrodomésticos para el programa “Bienestar para tu hogar”, por 207 mil pesos, pero terminó adjudicando un contrato por 2.3 millones de pesos, lo que representa una mala práctica, advirtió el Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

Agregó que es la misma práctica que la Comuna usó con el programa “Aires de Bienestar” donde adjudicó 2.5 millones de pesos a través de una compra de minisplits.

“En ese sentido, consideramos que se trata de un ‘modus operandi’, de una mala práctica de Gobierno, a través de los programas sociales”, dio a conocer el OCM de manera pública.

“Es por ello que, como organización ciudadana que vigila (el) uso de recursos públicos, exigimos -por segunda ocasión- la intervención de la Sindicatura en Procuración y del Órgano Interno de Control para que revisen de inmediato los procedimientos de ambas compras en un acto preventivo de faltas administrativas”.

Añadió que es fundamental que se justifique legalmente esta práctica, que haya estudio de mercado para tener un comparativo de precios, y una auditoría interna para identificar si se trata de una práctica sistemática por uso de recursos en compras pequeñas que terminan en contratos por millones de pesos sin competencia real.

Por su parte la Síndico Procuradora, Minerva Osuna Zavala, manifestó que ha estado observando lo que comenta el Observatorio Ciudadano de Mazatlán y ha estado platicando mucho con los integrantes del Comité de Adquisiciones del Gobierno Municipal para que tengan mucho cuidado y actúen conforme a la ley en todo lo que respecta a contratos y hasta el momento sus abogados no han visto algo diferente.

En entrevista con personal de medios de comunicación este martes agregó que actualmente se están encareciendo mucho las cosas, en el caso de los constructores han estado comentando que se les ha estado encareciendo la varilla, el cemento, entre otras cosas.

“Entonces creo que va un poco por el lado de que se nos pueden encarecer más las cosas y a lo mejor no nos alcanza el dinero para comprar, pero sí mis abogados hasta ahorita no me han dicho que se vea algo raro o como dicen ellos, corrupción, no, sí hemos estado muy pendientes de eso”, agregó Osuna Zavala.

“De hecho formamos parte del Comité de Adquisiciones y revisamos cuando llegan las carpetas, mucho antes, para estar revisando los proveedores, que todo esté en forma, que todos cumplan con los requisitos porque sí es muy importante eso, ver que sean proveedores que realmente se dediquen a lo que estamos necesitando”.