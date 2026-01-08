$!Convoca Ayuntamiento de Mazatlán a OSC a participar en el Programa de Apoyos 2026

El Ayuntamiento de Mazatlán, a través de la Comisión de Acción Social y Cultural, emitió la convocatoria anual para el ejercicio fiscal 2026, dirigida a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, que desarrollen acciones con impacto positivo en comunidades o grupos de personas en situación de pobreza o vulnerabilidad dentro del municipio.

De acuerdo a un comunicado, las organizaciones interesadas deberán solicitar su inscripción en el padrón municipal de OSC, cumpliendo con los requisitos establecidos en la convocatoria, entre los que destacan: contar con al menos un año de constitución legal, presentar su acta constitutiva y estatutos debidamente protocolizados, acreditar su representación legal, RFC, CLUNI o constancia de trámite, comprobante de domicilio, identificación de la mesa directiva, cuenta bancaria mancomunada, así como la capacidad de emitir CFDI y su última declaración fiscal.

Asimismo, deberán presentar un proyecto social que incluya su plan operativo anual y las actividades realizadas en el municipio durante 2025.