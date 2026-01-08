$!Convoca Ayuntamiento de Mazatlán a OSC a participar en el Programa de Apoyos 2026

El Ayuntamiento de Mazatlán, a través de la Comisión de Acción Social y Cultural, emitió la convocatoria anual para el ejercicio fiscal 2026, dirigida a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, que desarrollen acciones con impacto positivo en comunidades o grupos de personas en situación de pobreza o vulnerabilidad dentro del municipio.
De acuerdo a un comunicado, las organizaciones interesadas deberán solicitar su inscripción en el padrón municipal de OSC, cumpliendo con los requisitos establecidos en la convocatoria, entre los que destacan: contar con al menos un año de constitución legal, presentar su acta constitutiva y estatutos debidamente protocolizados, acreditar su representación legal, RFC, CLUNI o constancia de trámite, comprobante de domicilio, identificación de la mesa directiva, cuenta bancaria mancomunada, así como la capacidad de emitir CFDI y su última declaración fiscal.
Asimismo, deberán presentar un proyecto social que incluya su plan operativo anual y las actividades realizadas en el municipio durante 2025.
La recepción de documentación concluye hasta el 16 de enero de 2026, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, ante la Comisión de Acción Social y Cultural y/o en las oficinas de Regidores del Palacio Municipal.
El análisis y aprobación de los proyectos será del 19 al 27 de enero, con dictaminación antes del 2 de febrero de 2026, seleccionándose los proyectos viables hasta agotar los recursos económicos aprobados para este rubro.
El Gobierno Municipal informó que los apoyos aprobados se cubrirán a partir del mes de enero de 2026, y que cualquier situación no prevista en la convocatoria será resuelta por la Comisión de Acción Social y Cultural.