$!Convoca colectivo Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos a la solidaridad ciudadana para fortalecer labores de búsqueda

Con la esperanza de encontrar a sus seres queridos y continuar con sus labores de búsqueda, el colectivo de madres buscadoras Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, llevará a cabo una colecta de apoyo para reunir herramientas, equipo y suministros que les permita desarrollar jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en el sur de Sinaloa.

Así lo dieron a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales, donde informaron que será el próximo 18 de julio cuando se lleve a cabo esta actividad, la cual tendrá lugar bajo el Paso Superior Vehicular El Conchi, donde se encuentra el mural dedicado a personas desaparecidas.

Será en este espacio, que con el tiempo se ha convertido en un símbolo de memoria, resistencia y exigencia de justicia para decenas de familias mazatlecas, donde miembros del colectivo se darán cita para recibir todo el apoyo que la sociedad pueda aportar para continuar con sus búsquedas.

Bajo el mensaje “Las madres buscadoras son la voz de quienes faltan”, la agrupación hizo un llamado a la ciudadanía, empresas, organizaciones civiles y personas de buena voluntad para sumarse mediante la donación de materiales que resultan indispensables durante las jornadas de búsqueda que realizan de manera constante en distintos municipios de la entidad.

A través de esta iniciativa, las integrantes del colectivo buscan sensibilizar a la población sobre la realidad que enfrentan miles de familias mexicanas que continúan buscando a un hijo, una hija, un hermano, una madre o un padre cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Las búsquedas en campo representan una tarea compleja que demanda preparación física, logística y recursos económicos, donde las madres buscadoras suelen recorrer extensas áreas rurales, terrenos despoblados, brechas, cerros, parcelas y zonas de difícil acceso, enfrentando altas temperaturas, largas jornadas bajo el sol y condiciones que pueden poner en riesgo su integridad física.

Por tal motivo, entre los artículos que solicitan se encuentran botiquines de primeros auxilios, botas tácticas, pantalones tácticos, gorras, playeras de manga larga, botas quirúrgicas, cubrebocas, guantes, medicamentos, agua y sueros, elementos fundamentales para proteger la salud y seguridad de quienes participan en las brigadas.

Asimismo, requieren herramientas como palas y picos, utilizadas durante las exploraciones de campo cuando existen indicios que podrían conducir al hallazgo de restos humanos o evidencias relacionadas con personas desaparecidas.

De igual forma, el colectivo solicita sillas, mesas, una carpa de gran tamaño y malla sombra, materiales que les permiten establecer puntos de reunión, descanso y atención durante las actividades que realizan tanto en búsquedas como en jornadas informativas.