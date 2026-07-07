$!Convoca colectivo Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos a la solidaridad ciudadana para fortalecer labores de búsqueda

Con la esperanza de encontrar a sus seres queridos y continuar con sus labores de búsqueda, el colectivo de madres buscadoras Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, llevará a cabo una colecta de apoyo para reunir herramientas, equipo y suministros que les permita desarrollar jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en el sur de Sinaloa.
Así lo dieron a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales, donde informaron que será el próximo 18 de julio cuando se lleve a cabo esta actividad, la cual tendrá lugar bajo el Paso Superior Vehicular El Conchi, donde se encuentra el mural dedicado a personas desaparecidas.
Será en este espacio, que con el tiempo se ha convertido en un símbolo de memoria, resistencia y exigencia de justicia para decenas de familias mazatlecas, donde miembros del colectivo se darán cita para recibir todo el apoyo que la sociedad pueda aportar para continuar con sus búsquedas.
Bajo el mensaje “Las madres buscadoras son la voz de quienes faltan”, la agrupación hizo un llamado a la ciudadanía, empresas, organizaciones civiles y personas de buena voluntad para sumarse mediante la donación de materiales que resultan indispensables durante las jornadas de búsqueda que realizan de manera constante en distintos municipios de la entidad.
A través de esta iniciativa, las integrantes del colectivo buscan sensibilizar a la población sobre la realidad que enfrentan miles de familias mexicanas que continúan buscando a un hijo, una hija, un hermano, una madre o un padre cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Las búsquedas en campo representan una tarea compleja que demanda preparación física, logística y recursos económicos, donde las madres buscadoras suelen recorrer extensas áreas rurales, terrenos despoblados, brechas, cerros, parcelas y zonas de difícil acceso, enfrentando altas temperaturas, largas jornadas bajo el sol y condiciones que pueden poner en riesgo su integridad física.
Por tal motivo, entre los artículos que solicitan se encuentran botiquines de primeros auxilios, botas tácticas, pantalones tácticos, gorras, playeras de manga larga, botas quirúrgicas, cubrebocas, guantes, medicamentos, agua y sueros, elementos fundamentales para proteger la salud y seguridad de quienes participan en las brigadas.
Asimismo, requieren herramientas como palas y picos, utilizadas durante las exploraciones de campo cuando existen indicios que podrían conducir al hallazgo de restos humanos o evidencias relacionadas con personas desaparecidas.
De igual forma, el colectivo solicita sillas, mesas, una carpa de gran tamaño y malla sombra, materiales que les permiten establecer puntos de reunión, descanso y atención durante las actividades que realizan tanto en búsquedas como en jornadas informativas.
Uno de los apoyos más importantes que requieren son los vales de gasolina, debido a que gran parte de las búsquedas implica traslados constantes hacia comunidades alejadas o zonas rurales donde frecuentemente se desarrollan las exploraciones.
A través de los años, agrupaciones como Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos han participado en numerosas jornadas de búsqueda, colaborando con autoridades y otras organizaciones civiles, además de impulsar acciones de visibilización para mantener presente la problemática de las desapariciones.
Las integrantes del colectivo señalaron que cualquier aportación, por pequeña que parezca, puede marcar una diferencia significativa en las labores de búsqueda, destacando que la participación ciudadana no solamente contribuye con recursos materiales, sino que también envía un mensaje de acompañamiento y solidaridad a las familias que continúan enfrentando la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos.
El colectivo reiteró que las personas interesadas pueden acudir directamente al centro de acopio durante la jornada del 18 de julio o comunicarse al teléfono 6699 33 75 25 para obtener más información sobre las formas de apoyo.
Con esta colecta, las madres buscadoras buscan fortalecer las herramientas necesarias para seguir adelante en una misión que consideran irrenunciable, como lo es el encontrar a quienes aún faltan y brindar respuestas a las familias que continúan esperando su regreso.
“Tu ayuda es muy valiosa para continuar nuestra búsqueda”, se lee en la convocatoria con la que el colectivo invita a la comunidad mazatleca a sumarse a una causa que, más allá de la entrega de insumos, representa un acto de empatía, memoria y esperanza.