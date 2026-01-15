Convoca Cruz Roja Mazatlán a 45 generación de carrera de Técnico en Urgencias Médicas

La Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán lanzó este jueves la convocatoria para la 45 generación de la carrera de Técnico en Urgencias Médicas y el inicio de inscripciones para el curso intensivo de Auxiliar de Enfermería y Cuidados Básicos.

“Es un llamado a aquellas personas que quieran capacitarse, yo siempre les digo que es muy importante un plan B en la vida, a veces estudias una carrera y estudias una carrera técnica o estudias algún oficio o algo y cuántas veces vives más de esa carrera técnica o de ese oficio que de tu carrera profesional”, expresó la presidenta del Patronato de la Cruz Roja Delegación Mazatlán, María Teresa Gallo Reynoso.

“Entonces una invitación, la Cruz Roja siempre muy preocupados con la preparación y por tener personal también capacitado en las urgencias médicas les damos esta oportunidad de que se preparen y estén muy bien preparados”.

En la conferencia de prensa el coordinador de Capacitación, Santiago Jiménez Alvarado, precisó que las inscripciones para la carrera de Técnico en Urgencias Médicas con duración de un año inician este 15 de enero y concluirán el 25 de febrero, por lo que se convoca a personas de 17 años 6 meses al inicio del curso hasta los 45 años, pues para realizar prácticas en ambulancias se tienen que tener de 18 años cumplidos en adelante.

“Atendemos más de 600 emergencias mensuales, entonces es importante que las personas se inscriban porque forman parte de este recurso humano que todos nosotros ocupamos, las inscripciones inician a partir de hoy 15 de enero y se van a cerrar el 25 de febrero”, añadió Jiménez Alvarado.

“Igualmente iniciamos con un curso de inducción y es una formación que tiene la duración de un año, el periodo se reparte en dos fases, la primera fase cada uno de los aspirantes forman parte de su semestre de teoría, se ven diferentes bloques, por mencionar algunas de las materias Anatomía y Fisiología, Atención a Urgencias Médicas Críticas, Atención a Poblaciones por Traumatismo, Atención a Paciente Pediátrico, Inducción al Sistema Médico de Urgencias”.

Expresó que para esta carrera que se imparte en el Centro de Capacitación de esa misma institución en Mazatlán se aceptan como máximo 45 personas, las cuales después de la fase de formación teórica pasan medio semestre en la fase práctica en ambulancias, en el Hospital de la Misma Cruz Roja Mexicana y en la Cabina de Radio Operaciones

“Los días de clases son los sábados y domingos de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, ya una vez terminados sus seis meses de formación cada uno de los aspirantes empieza a incursionar en su fase práctica para ello realizan una cantidad de horas en Hospital, otra cantidad de horas en las ambulancias atendiendo emergencias reales y otra cantidad de horas en nuestra caseta de Radio Operaciones”, continuó.

Dijo que la inscripción tiene un costo de mil 800 pesos y las mensualidades tienen un costo de 900 pesos y entre otros requisitos se pide a los interesados de preferencia no tener ningún impedimento físico por el tipo de trabajo que van a realizar de atención de una emergencia

Para la inscripción se pide certificado de preparatoria, certificado médico, Clave Única de Registro Personal, comprobante de domicilio y fotografías infantiles, entre otros, se añadió en la conferencia que también fue presidida por la directora Administrativa, la Coordinadora de Captación de Recursos y el Coordinador Local de Socorros, Elizabeth Sánchez Carrillo, María del Rocío Sánchez y Gabriel Moreno Ramírez, respectivamente.

Ahí la Coordinadora de Captación de Recursos precisó que para el curso de formación de Auxiliar de Enfermería y Cuidados Básicos las inscripciones iniciarán el 2 de febrero próximo y para ello también se tiene un cupo máximo de 45 personas de 18 a 65 años, con una inscripción de 900 pesos y mensualidades de mil pesos, entre otros.

La duración es de ocho meses dividido en un semestre de teoría y un bimestre de práctica, el cual iniciará el 14 de marzo del presente año.