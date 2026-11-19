La Junta Distrital 06 Electoral del Instituto Nacional Electoral contratará a 232 figuras entre supervisores y capacitadores para el próximo periodo electoral del 2027, por lo que convoca a la ciudadanía a registrarse para lograr uno de estos puestos de trabajo.

“Empezamos a partir del 9 de noviembre y finaliza el 7 de diciembre, vamos a contratar 232 figuras entre supervisores y capacitadores en todo el Distrito, en todos los municipios”, añadió el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 06 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Sinaloa, Ramón Guerrero.

Agregó que el reclutamiento es en línea del INE, buscando Reclutamiento y se registran poniendo sus datos, perfil laboral, se les genera un usuario y contraseña a través del correo que las y los interesados pongan y una vez que los validen pueden entrar, subir sus documentos, que también son validados por el personal de dicha Junta Distrital y finaliza el registro.

“Lo que prosigue después de ese reclutamiento, a los que finalizaron su registro en línea, los invitamos a un examen, a una evaluación de conocimiento, con fecha 11 de diciembre”, añadió Guerrero.

Expresó que hasta el momento están bien en número de interesados en ingresar como supervisores y capacitadores, pero hace falta que un mayor número de ciudadanos se interese en participar en esas labores en este Distrito Electoral federal, que comprende del norte de Mazatlán al sur de Culiacán.

Dio a conocer que se pagará un salario de entre 18 mil a 20 mil pesos a quien sea aceptado.

“Ellos van a firmar un contrato a partir del 24 de enero y hasta el 15 de junio, van a estar contratados por nosotros, el salario de los supervisores es de 20 mil y capacitadores asistente electoral es de 18 mil”, precisó.

También manifestó que el área de trabajo de dicho personal será la aledaña a su domicilio, y el examen de evaluación, que también será en línea, aún están por definirse las sedes para que los aspirantes acudan a las mismas a presentar la evaluación.