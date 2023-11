“Convocar a todos los jóvenes a que se inscriban en el tema de este premio y que participen ya no está acotado a un solo tema son cinco temas de los cuales se pueden desarrollar y la importancia es que participen”, expresó Edgar González.

Iván Osuna informó que el premio está dirigido a todos los jóvenes estudiantes y no, en distintos ámbitos como el académico, tecnológico, cívico social, artístico, deportivo, discapacidad, integración y cualquier rama del ámbito social y económico.

Los interesados deberán sujetarse a las siguientes bases:

- El premio al mérito de la juventud Mazatlán 2023, se otorgará como un estímulo a los jóvenes mazatlecos que durante el periodo del primero de septiembre de 2022 al 31 de octubre de 2023 hayan llevado a cabo acciones de relevancia en los aspectos educativos mencionados.

- El premio al mérito de la juventud se concederá a los jóvenes que a la fecha de entrega de dicho premio, se encuentren en el rango de edad de 12 años cumplidos y que no excedan los 29 años, deberán ser mazatlecos por nacimiento o con residencia efectiva de dos años en el municipio antes de ser elegidos.

- La entrega del premio al mérito de la juventud se entregará en sesión solemne de Cabildo en el presente año.

- La selección de los jóvenes que hayan sido acreedores al premio deberá ser echa de entre las propuestas que hayan presentado instituciones educativas, públicas y privadas, así como colegios de profesionistas, legalmente acreditados.

- Las propuestas deberán dirigirse al Instituto Municipal de la Juventud (IMJU), con los requisitos de oficio de propuesta firmado por el representante del organismo o particular proponente, señalando la categoría para que se proponga y participa, copia de acta de nacimiento del joven propuesto, los que no son mazatlecos que no son de nacimiento deberán presentar la residencia donde se acredite el tiempo que ha vivido en Mazatlán, número de teléfono y correo electrónico.

- También se tendrá que presentar documento descriptivo de las actividades más sobresalientes efectuadas por la persona propuesta así como la documentación que los acredite y justifique que se anexará evidencia.

- A partir de la publicación de convocatoria se recibirán las propuestas y anexos en el IMJU hasta las 15:00 horas del próximo 15 de noviembre al 2 de diciembre del 2023.

- El coordinador de la comisión de juventud y deporte citará a los regidores de la comisión de educación y al director del IMJU para que de manera conjunta ambas comisiones se constituyan como jurado calificador para determinar a los ganadores.

- El dictamen se aprobará en reuniones de comisiones unidas, lo que se resuelve en dicha sesión será inapelable, la decisión de dará a conocer a los medios de comunicación.