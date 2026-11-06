Convoca Paloma Sánchez a empresarios en Mazatlán a sumarse al proyecto opositor para dejar fuera del Gobierno a Morena

Con un llamado a comerciantes y empresarios de la región para apoyar un proyecto opositor que permita enfrentar temas de inseguridad y las afectaciones económicas que vive Sinaloa, la Senadora del PRI Paloma Sánchez Ramos afirmó que Morena dejará el gobierno en la entidad en el 2027

Durante un encuentro con representantes del sector empresarial, Sánchez Ramos sostuvo que avanza la construcción de una alianza entre el PRI y el PAN y aseguró que, si las condiciones no favorecen su aspiración, está dispuesta a declinar y apoyar a quien encabece la candidatura.

Por lo que presentó las próximas elecciones como una oportunidad para cambiar el rumbo de la entidad y señaló que el objetivo de la oposición debe abarcar la Gubernatura, las alcaldías y el Congreso local.

“Este 2027 Morena ya se va, vamos a recuperar el Estado de Sinaloa. La gran oportunidad para que esto cambie es el 2027, no solo en la gubernatura, también en las alcaldías”, comentó.

“Durante estos meses van a escuchar de todo. Yo les pido que nada nos desanime. Nada. Van a salir encuestas, van a salir números, van a decir que no valemos”, agregó.

La Senadora consideró que la crisis de seguridad y sus consecuencias sobre los negocios, el empleo y la vida cotidiana de las familias deben ser el punto de partida para construir una propuesta conjunta.

Por tal motivo, ante los empresarios, sostuvo que el proceso de negociación requiere dejar de lado los intereses personales y priorizar los acuerdos que permitan competir por los distintos espacios de gobierno y representación.

“Yo le aseguro que hay unidad, que estamos trabajando y que yo aquí hago compromiso con ustedes y lo he dicho repetidamente, si las condiciones no se me acomodan, yo apoyaré a la persona, a la compañera o al compañero, porque al igual que usted, yo voy a declinar y voy a decir, vamos a ayudar al que vaya a encabezar”, declaró.

La legisladora reiteró que su participación no estará condicionada a obtener la candidatura y se comprometió a respaldar a quien resulte elegido para encabezar el proyecto.

“En ningún momento yo voy a estorbarle a la alianza. Yo tengo tantas ganas como ustedes de que se vaya Morena. Nos están haciendo mucho daño”, comentó.

Sánchez Ramos aseguró que existe unidad entre quienes trabajan en la construcción del acuerdo opositor, pese a las diferencias y declaraciones públicas que puedan surgir durante las negociaciones.

Ante esto, pidió a los asistentes no interpretar cada desencuentro como una ruptura definitiva y sostuvo que las dirigencias mantienen conversaciones para definir cómo competirán en 2027.

Por lo que explicó que parte de esas discusiones consiste en revisar los perfiles y la competitividad de cada partido en los distintos territorios, con el propósito de determinar quién tiene mejores condiciones para encabezar las candidaturas.

En ese sentido, planteó que los acuerdos no deben depender únicamente de qué partido ha ocupado históricamente una posición, sino de las posibilidades de obtener un triunfo.

En lo que respecta a Movimiento Ciudadano, dijo que se realizaron acercamientos para incorporarlo a la alianza, aunque consideró poco probable que se concrete su participación, por lo que sostuvo que ese partido mantiene una estrategia propia y lo acusó de dividir el voto opositor al competir por separado.

Sánchez Ramos también llamó a ampliar la participación de ciudadanos y empresarios en el proyecto, tanto en la elaboración de propuestas como en la posibilidad de contender por cargos públicos.

“A mí me da mucho gusto que pongan nombres en la mesa. Llevar nombres como ustedes es consolidar la alianza. Porque la alianza ya no debe quedarse solamente en los políticos”, expresó.

La Senadora reconoció que los gobiernos emanados del PRI tuvieron errores, aunque defendió que su partido cuenta con experiencia para gobernar y ofrecer resultados, así como también sostuvo que uno de los retos actuales de la oposición es volver a despertar interés y confianza entre la población.

Planteó que la propuesta opositora debe concentrarse en seguridad y reactivación económica, con atención a las empresas, el campo y la pesca.

Por tal motivo, señaló que estos ejes deberán construirse con las demandas de los sectores productivos y llamó a los asistentes a promover la participación ciudadana rumbo a los comicios de 2027.