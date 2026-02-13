Convocan a concentración pacífica en Concordia por mineros desaparecidos

En un llamado a la memoria, solidaridad y exigencia de justicia, habitantes de Concordia se preparan para participar este sábado en una concentración pacífica en la plazuela principal de la cabecera municipal, donde familiares, trabajadores del sector y ciudadanos en general alzarán la voz por los mineros desaparecidos y asesinados en la región.

Será en un ambiente de respeto que se lleve a cabo esta actividad, la cual tiene como principal objetivo el honrar a los mineros afectados y exigir mayor seguridad en el municipio, buscando mantener vivo el reclamo social ante hechos que han marcado a la comunidad.

Esta actividad local se suma a la convocatoria nacional promovida por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, que han llamado a marchas simultáneas en distintas entidades del país recordando a las víctimas y demandando mejores condiciones de seguridad para el gremio.

Sin embargo, en Concordia el enfoque será más cercano y comunitario, donde se realizará una reunión de carácter simbólico, donde se privilegiará el respeto, el orden y el acompañamiento a las familias y compañeros afectados.

A los asistentes se les invita a llevar una veladora, flores blancas o algún elemento que haga alusión a la labor de la minería, con la finalidad de crear una ofrenda a la memoria de los mineros desaparecidos y privados de la vida.

La concentración está programada a realizarse en punto de las 18:00 horas, en la plazuela principal de Concordia, donde se espera se den cita integrantes del gremio minero, familiares y ciudadanos en general.

Por su parte, las marchas convocadas por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México están programadas a realizarse de manera simultánea en distintos estados en punto de las 11:00 horas, en ciudades como Chihuahua, Hermosillo, Zacatecas, Durango y Guanajuato, donde los organizadores pidieron a los asistentes acudir con un casco, camisa blanca y chaleco, como símbolo de identidad del sector.

A través de este tipo de actividades, el gremio minero busca señalar cómo la violencia ha impactado gravemente la actividad extractiva y exigir a las autoridades garantizar la seguridad, justicia y un Estado de derecho.

Contexto

El pasado 23 de enero un grupo armado privó de la libertad a 10 trabajadores mineros en el municipio de Concordia, lo que ha generado una profunda consternación en la región y encendió las alertas de seguridad en el sector minero y diversos ámbitos sociales.

Las víctimas laboraban para la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, y desde entonces fueron reportados como desaparecidos lo que movilizó un operativo de búsqueda coordinado entre autoridades federales, estatales y fuerzas armadas.

A casi tres semanas de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Fiscalía General de la República, han encontrado restos humanos en fosas clandestinas en distintas zonas de la comunidad de El Verde, de las cuales, cinco cuerpos han sido identificados como pertenecientes a cinco de los diez mineros desaparecidos.

Los cinco mineros identificados mediante pruebas genéticas fueron José Ángel Hernández, Ignacio Salazar, José Manuel Castañeda, Jesús Antonio de la O. Valdez y José Jiménez, sin embargo, el resto de los trabajadores continúan sin ser localizados y las fichas de búsqueda para ellos siguen activas.