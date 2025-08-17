Mazatlán
Convocan a detener la tala de mangle este lunes en Mazatlán

A las 07:00 horas, ambientalistas y ciudadanos se manifestarán con una barrera humana en el puente peatonal sobre el arroyo Jabalines que une las colonias Jacarandas a Villa Satélite, junto al Cbtis 51
Noroeste/Redacción |
17/08/2025 20:28

MAZATLÁN._ Colectivos de ambientalistas, investigadores y ciudadanía participativa, convocan a participar en la defensa del mangle en Mazatlán y detener su tala.

Este lunes 18 de agosto, a las 07:00 horas, formarán una barrera humana en el puente peatonal sobre el Arroyo Jabalines, que une las colonias Jacarandas a Villa Satélite, a un costado del Cbtis 51.

Este pasado sábado, el Arroyo Jabalines amaneció con la actividad de una cuadrilla de trabajadores del Ayuntamiento que realizó labores de limpieza y tala de mangle en un tramo cercano a las colonias Jacarandas y Villa Satélite.

Los trabajadores removieron maleza y ramas secas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la intervención directa sobre los manglares de la zona, a pesar de ser un ecosistema protegido por la ley.

El Gobernador Rubén Rocha Moya, en su más reciente visita al puerto, se comprometió a gestionar directamente con dicha dependencia la autorización necesaria, respondiendo ante la insistencia de los vecinos de la zona, que desde hace años exigen retirar parte de los manglares, argumentando que obstruyen el flujo de agua y agravan las inundaciones en temporada de lluvia.

