Convocan a la Primera Caminata por los Derechos de Personas con Lupus en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la finalidad de visibilizar el lupus y otras enfermedades autoinmunes, así como exigir mejores condiciones de atención médica y acceso a tratamientos, activistas y pacientes realizarán la Primera Caminata por los Derechos de las Personas con Lupus en Mazatlán, el próximo 24 de mayo.

Será en el marco del Día Mundial del Lupus (10 de mayo), que se llevará a cabo esta iniciativa impulsada por trabajadores sociales y activistas en defensa de los derechos de personas autoinmunes, para generar conciencia sobre esta enfermedad que afecta a miles de personas y permanece incomprendida o poco visible ante la sociedad.

La caminata está programada para celebrarse este domingo en punto de las 16:30 horas, teniendo como punto de partida el parador turístico de Las Letras de Mazatlán, para recorrer el malecón hasta un poco más de la avenida Insurgentes.

De acuerdo con los organizadores, la movilización tiene como propósito dar voz a quienes viven con lupus y enfermedades autoinmunes como el Síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, psoriasis y artritis psoriásica, entre otras.

Asimismo, se busca impulsar la creación y aprobación de la denominada “Ley Lupus y Autoinmunes” en Sinaloa, la cual tiene como finalidad fortalecer el acceso digno a servicios médicos, tratamientos especializados, medicamentos y atención integral para pacientes.

El evento se desarrollará bajo el lema “Porque no somos invisibles”, frase con la que se busca reflejar las dificultades que enfrentan diariamente las personas diagnosticadas con este padecimiento, desde el retraso en diagnósticos hasta la falta de información, atención especializada y apoyo institucional.

La caminata está abierta a toda la comunidad mazatleca, incluyendo familias, amistades y mascotas, con el objetivo de construir una red de apoyo y empatía alrededor de quienes enfrentan este tipo de enfermedades crónicas.

En este sentido, se invita a las personas asistentes a portar ropa en color morado o blanco, colores representativos de la lucha contra el lupus, además de acudir con protector solar, sombrilla o gorra y suficiente agua para protegerse de las altas temperaturas.

A través de esta primera caminata, los organizadores buscan no solo informar a la población sobre el lupus, sino también abrir espacios de diálogo sobre la importancia de garantizar derechos de salud, acceso oportuno a medicamentos y una atención médica adecuada para pacientes con enfermedades autoinmunes en Sinaloa.

De esta forma, se hace un llamado a la sociedad a sumarse a esta causa y acompañar a las personas con lupus en una jornada de visibilización, solidaridad y exigencia social en favor de una atención más humana y accesible.



PARA SABER

Lupus es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico ataca tejidos y órganos sanos del propio cuerpo, provocando inflamación y daños en distintas partes del organismo.

Entre sus síntomas pueden presentarse fatiga extrema, dolor en articulaciones, problemas en la piel, afecciones en órganos vitales, fiebre, sensibilidad a la luz solar, llagas en la nariz y la boca, entre otros, lo que impacta considerablemente la calidad de vida de quienes la padecen.