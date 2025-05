$!Convocan a marcha el 1 de junio en Mazatlán contra la violencia en Sinaloa y las elecciones judiciales

“Desplazamientos forzosos más de 4 mil 468 personas desplazadas de comunidades rurales como Badiraguato, Cosalá, Culiacán, Mocorito, etcétera, un impacto económico de más de 18 mil 280 millones de pesos en pérdidas económicas, 110 empresas cerradas de manera permanente y más de 25 mil 380 empleos perdidos en nuestro Estado”.

Reiteró que la violencia se presenta todos los días en la entidad y muchas personas por miedo, otras por omisas, otras porque están muy agradecidas entre comillas por las dádivas que da el Gobierno, por eso ha habido un mutismo en Sinaloa.

“Sin embargo, nosotros consideramos que ya es el momento de decir basta, nos dijeron a nosotros algunos compañeros que pero está peligroso, hay miedo, y nosotros también como seres humanos también tenemos miedo, pero ese miedo lo hacemos a un lado porque yo tengo dos hijas de 29 y 31 años, tengo nietas y tengo nietos y yo no quiero pasar a la historia como un ser humano acobardado, miedoso que no supo poner y dar la cara por sus hijos, por sus nietos y por eso estamos aquí dando la cara”, reiteró Zamora Canizalez.

“Estamos convocando no únicamente aquí en Mazatlán sino en todo el Estado de Sinaloa para que el día 1 de junio nos sumemos con todas las asociaciones civiles que tienen pensado y planeado hacer movilizaciones y nosotros como Sinaloa Libre también convocamos para que jóvenes, hombres y mujeres, profesionistas, trabajadores del campo, intelectuales, artistas, todas y todos de diferentes diversidades participemos y demos un mensaje, no vamos a participar en una marcha violenta con gritos destemplados, no, no es una marcha de odio. es una marcha de amor por Sinaloa, por Mazatlán, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por la sociedad mazatleca y también creo yo que ustedes como periodistas están en el filo de la navaja, peligrando sus vidas, estamos aquí en un suspiro de cerca de 10 meses donde no se ve solución, donde se ve omisión, donde se ven respuestas burlescas”.

Por su parte el también integrante de Sinaloa Libre y ex Alcalde de El Rosario, Aarón Flores Estrada, enfatizó que es hora de defender a las familias, negocios, la economía, salud que ha sido afectada en esta crisis de violencia que vive la entidad desde el pasado 9 de septiembre.