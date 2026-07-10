$!Convocan a misa por Ismael Alejandro a 6 años de su desaparición en Mazatlán

“Mi hermano cumple seis años el día 12 de julio, y con este, son seis años de buscarlo día con día, desde el día uno que desapareció, y desde esa madrugada, no hemos dejado de buscarlo”, señaló.

Alejandra Martínez Carrizales, hermana de Ismael Alejandro y representante del colectivo, amplió la invitación para acompañar a la familia en este momento significativo, que desde hace seis años mantiene una búsqueda ininterrumpida.

La ceremonia, convocada por el colectivo de buscadoras Por las Voces Sin Justicia, tendrá lugar el domingo 12 de julio, a las 18:00 horas, y estará abierta a familiares, amigos, integrantes de colectivos y ciudadanía en general que desee sumarse.

MAZATLÁN._ A seis años de la desaparición de Ismael Alejandro Martínez Carrizales, su familia continúa su búsqueda sin descanso y sin respuestas concretas por parte de las autoridades, por lo que, en el marco de su aniversario, se ha convocado a una misa en la Catedral de Mazatlán para pedir por su regreso y mantener viva la exigencia de justicia.

Martínez Carrizalez expresó que, pese al tiempo transcurrido, el caso sigue sin resolverse y la familia continúa enfrentando la incertidumbre que acompaña a miles de personas que buscan a un ser querido desaparecido.

Mencionó que en estos años, la búsqueda de Ismael Alejandro ha llevado a su familia a recorrer distintos puntos del estado, participar en jornadas de localización y colaborar con otras familias que atraviesan una situación similar.

En lo que respecta al avance legal del caso, Martínez Carrizalez informó que recientemente la carpeta de investigación fue transferida a la Unidad Especializada en Desaparición de Personas.

Esto, señaló, debido a que anteriormente permanecía en la unidad antisecuestros a causa de una serie de mensajes que recibió la familia y que posteriormente estuvieron relacionados con presuntos actos de extorsión cometidos por agentes de la propia Fiscalía.

“Habíamos recibido unos mensajes de parte de unos agentes de Fiscalía. En ese momento no sabíamos quiénes eran. Yo creo que nadie espera que los mismos agentes de Fiscalía te extorsionen”, declaró.

Tras el cambio de área, la familia espera que la nueva unidad impulse acciones concretas para localizar a Ismael Alejandro, aunque hasta el momento no se ha presentado ningún avance significativo.

“Continuamos a la espera de que se pongan a buscarlo. A ellos les corresponde buscar a mi hermano y darnos respuestas”, mencionó.

A lo largo de estos seis años, Martínez Carrizalez ha participado activamente en las búsquedas realizadas por el colectivo Por las Voces Sin Justicia, tiempo en el que han localizado restos humanos y han logrado dar respuestas a otras familias.

Sin embargo, reconoció que cada hallazgo también representa un momento de profunda reflexión sobre la ausencia de respuestas en el caso de su hermano, destacando que la incertidumbre persiste a pesar de los años y que el paso del tiempo no disminuye la necesidad de conocer la verdad.

“Ha sido muy difícil porque hemos encontrado a otras personas que tenían poco tiempo desaparecidas y mi hermano sigue sin aparecer. Nos alegra que otras familias puedan encontrarlos, aunque no de la forma que hubiéramos querido, pero también nos preguntamos: ¿y nosotros cuándo?”, expresó.

“Tanto que buscamos, tanto que caminamos, tanto que luchamos por él y por todos. Y siempre está esa pregunta: ¿cuándo nos va a tocar encontrar a mi hermano?”.

Martínez Carrizales informó que la ceremonia religiosa del próximo 12 de julio marcará un momento de reflexión para la familia, que durante seis años ha mantenido viva la esperanza de encontrar a Ismael Alejandro.

La activista señaló que además de recordar su ausencia, la misa será también un espacio para acompañar a otras familias que enfrentan la misma realidad y para reiterar el llamado a las autoridades a fortalecer las acciones de búsqueda e investigación.

Finalmente, Martinez Carrizales destacó que a seis años de su desaparición, la exigencia sigue siendo que Ismael Alejandro Martínez Carrizales sea buscado y que su familia pueda finalmente obtener respuestas sobre su paradero.