Convocan a misa por los desaparecidos este 30 de agosto en la Catedral de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con fotografías, lonas, prendas y globos con los nombres de sus seres queridos, familiares de personas desaparecidas se reunirán este domingo 30 de agosto en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción para participar en una misa convocada por el colectivo Por las Voces Sin Justicia A.C., con motivo a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

La representante del colectivo, Alejandra Martínez Carrizales, informó que la ceremonia está programada a iniciar en punto de las 18:00 horas y es abierta a todas las personas que tengan un familiar desaparecido.

“Este 30 de agosto va a haber una misa en la Catedral Basílica, aquí en el Centro. Va a ser a las 06:00 de la tarde, la cual es para todas las personas que tengan un familiar desaparecido, que se acerquen con su foto, con su lona, con su camisa, lo que gusten llevar, para ponerlo ahí a pie de Catedral”, comentó.

“También pueden llevar un globo que tenga el nombre de su desaparecido, un globo de helio, para al finalizar la misa aventarlo”.

Martínez Carrizales comentó que la actividad se realizará en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha en la que familias y colectivos buscan mantener visibles los casos de quienes continúan sin ser localizados.

Asimismo, señaló que a través de su convocatoria, Por las Voces Sin Justicia llama a unir “voces, oraciones y el amor” con el afán de honrar a las personas desaparecidas y mantener viva la esperanza de poder encontrarlas.

La representante del colectivo mencionó que la jornada no concluirá en Catedral, pues adelantó que posteriormente las familias se trasladarán a la Plazuela Zaragoza, donde se encuentra instalado el “Espacio de Memoria”, donde se colocará una petición a la Virgen Desatanudos que se encuentra en el lugar.

Este espacio recién establecido es utilizado por las familias para mantener visibles los rostros y nombres de personas desaparecidas, además de convertirse en un punto de encuentro y memoria para quienes continúan con las labores de búsqueda.

En lo que respecta a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Martínez Carrizales lamentó que haya sido necesario establecer fechas dedicadas a las personas desaparecidas y a quienes las buscan, al considerar que esto refleja la dimensión que ha alcanzado la problemática en México.

“Yo creo que el que exista un día, tanto para las familias buscadoras como para los desaparecidos, evidencia lo que vivimos en general en México, evidencia la crisis de desapariciones, de inseguridad”, declaró.

La vocera del colectivo también cuestionó la actuación de las autoridades ante las desapariciones y consideró insuficientes las acciones para localizar a las víctimas y, particularmente, para prevenir nuevos casos.

“Este día evidencia el que no hagan nada por nuestros desaparecidos, el que no hagan nada en el tema de prevención para que ya no desaparezcan más personas. Eso los evidencia grandemente a los funcionarios”, manifestó.

De esta forma, la misa está programada a celebrarse a las 18:00 horas del domingo 30 de agosto en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en el Centro de Mazatlán, donde al finalizar, las familias liberarán los globos y posteriormente se reunirán en el espacio de memoria de la Plazuela Zaragoza.