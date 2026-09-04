Convocan a participar en Mazatlán en desfile cívico-militar por la Independencia de México

MAZATLÁN._ Con motivo de las Fiestas Patrias, el Ayuntamiento de Mazatlán, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la Junta Patriótica, convoca a participar en el Desfile Cívico-Militar Conmemorativo al 216 Aniversario de la Independencia de México.

La invitación es extendida a instituciones educativas de nivel secundaria, medio superior y superior, así como a agrupaciones militares, navales, de auxilio, organismos públicos y asociaciones particulares.

A través de un comunicado, Gobierno de Mazatlán informó que el desfile se llevará a cabo el miércoles 16 de septiembre a partir de las 08:00 horas.

El recorrido iniciará en el Monumento al Pescador y concluirá frente al viejo Acuario Mazatlán, por Avenida Cruz Lizárraga y Avenida Quirino Ordaz Coppel.

El punto de reunión para los contingentes será en Avenida del Mar y calle Gutiérrez Nájera, a la altura del Monumento al Pescador y el edificio del Seguro Social.

Asimismo, el presídium de autoridades estará instalado en el Hotel Hacienda, sobre Avenida del Mar, entre las calles Flamingos y Hamm.

Para consultar los requisitos, indicaciones y demás detalles de participación, las autoridades pusieron a disposición el sitio web https://mazatlan.gob.mx/noticias/mazatlan-convoca-a-participar-en-el-desfile-civico-militar-por-el-ccxvi-aniversario-de-la-independencia-de-mexico/