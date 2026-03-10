$!Convocan al Reconocimiento Trans 2026 en el marco del Día de la Visibilidad Trans

Con la finalidad de destacar a personas trans que han sobresalido en distintos ámbitos y han contribuido al desarrollo social de Mazatlán, la Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBTTTIQA+ lanzó la convocatoria al Reconocimiento Trans 2026, en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans.

Para Israel Tavera Posadas, titular de esta coordinación, esta iniciativa busca resaltar y visibilizar la trayectoria de personas trans que han aportado de manera significativa al desarrollo social, académico y profesional del puerto.

Tavera Posadas, expresó que esta convocatoria forma parte de las actividades que se preparan en la ciudad para promover el reconocimiento y la inclusión de la diversidad, así como para resaltar las aportaciones de integrantes de la comunidad trans en distintos ámbitos de la vida pública.

“La convocatoria está abierta para todas las personas trans de Mazatlán, quienes pueden postularse o ser postuladas por asociaciones, colectivos, universidades o integrantes de la sociedad”, expresó, dijo.

La convocatoria está dirigida a personas trans que desarrollen o hayan desarrollado sus actividades en Mazatlán, sin distinción de edad, género u orientación, aunque no podrán participar personas servidoras públicas.

Las postulaciones podrán ser realizadas por colectivos, asociaciones civiles, empresas, instituciones educativas o por las propias personas interesadas.