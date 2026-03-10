$!Convocan al Reconocimiento Trans 2026 en el marco del Día de la Visibilidad Trans

Con la finalidad de destacar a personas trans que han sobresalido en distintos ámbitos y han contribuido al desarrollo social de Mazatlán, la Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBTTTIQA+ lanzó la convocatoria al Reconocimiento Trans 2026, en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans.
Para Israel Tavera Posadas, titular de esta coordinación, esta iniciativa busca resaltar y visibilizar la trayectoria de personas trans que han aportado de manera significativa al desarrollo social, académico y profesional del puerto.
Tavera Posadas, expresó que esta convocatoria forma parte de las actividades que se preparan en la ciudad para promover el reconocimiento y la inclusión de la diversidad, así como para resaltar las aportaciones de integrantes de la comunidad trans en distintos ámbitos de la vida pública.
“La convocatoria está abierta para todas las personas trans de Mazatlán, quienes pueden postularse o ser postuladas por asociaciones, colectivos, universidades o integrantes de la sociedad”, expresó, dijo.
La convocatoria está dirigida a personas trans que desarrollen o hayan desarrollado sus actividades en Mazatlán, sin distinción de edad, género u orientación, aunque no podrán participar personas servidoras públicas.
Las postulaciones podrán ser realizadas por colectivos, asociaciones civiles, empresas, instituciones educativas o por las propias personas interesadas.
El funcionario señaló que el objetivo es reconocer el esfuerzo y trabajo de aquellos quienes han logrado destacar en su área, generando un impacto positivo dentro de la comunidad mazatleca.
En este sentido, las postulaciones estarán enfocadas en diversas categorías que abarcan ámbitos clave como lo son la labor clínica, académica, social y profesional.
Tavera Posadas detalló que el registro de candidaturas ya se encuentra abierto, por lo que las personas interesadas deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria y enviar la información correspondiente a la Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBTTTIQA+, para poder participar.
La fecha límite para enviar propuestas será el 16 de marzo en punto de las 15:00 horas, por lo que una vez concluido el periodo de recepción, éstas serán revisadas por un jurado calificador que evaluará los perfiles para determinar quiénes recibirán el reconocimiento en esta edición.
El titular de la coordinación informó que la entrega del Reconocimiento Trans 2026 se tiene programada realizar durante el Festival de la Visibilidad Trans el próximo 28 de marzo en el Parque Central.
Finalmente, Tavera Posadas reiteró la invitación a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a participar en la convocatoria, revisando cuidadosamente los lineamientos y enviando las propuestas de manera formal.
“Invitamos a todas las personas a leer la convocatoria y enviar sus propuestas de manera formal, ya que la selección se hará con base en los requisitos establecidos y no por votaciones en redes sociales”, concluyó.
Las propuestas deberán incluir datos generales de la persona postulada, síntesis curricular, carta de motivos, fotografía y material de respaldo que evidencie su trayectoria.