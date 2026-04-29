$!Convocan campaña por agente desaparecido en Mazatlán a un año de su ausencia

A un año de la desaparición del agente de tránsito Marco Ernesto Aguilar Vargas en Mazatlán, sus familiares convocaron a la campaña #NosFaltaMarcoErnesto y una pega de fichas, iniciativa que busca visibilizar su caso, exigir resultados a las autoridades y fortalecer la solidaridad social en torno a las víctimas de desaparición.
De acuerdo con el pronunciamiento, la campaña tiene como eje central mantener vigente su nombre y rostro en el espacio público, recordando que se trata de un servidor público activo del Ayuntamiento de Mazatlán, donde laboró durante 11 años.
A través de un comunicado, la familia señaló que, a la fecha, persiste la incertidumbre sobre su paradero, así como una percepción de omisión y falta de acciones contundentes por parte de las instancias correspondientes.
Entre las autoridades a las que se dirige el llamado, se encuentran el Ayuntamiento, la Dirección de Recursos Humanos municipal y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a los cuales solicitan avances claros en la investigación, así como garantías en la atención integral del caso.
La iniciativa también plantea la necesidad de generar empatía social y evitar la estigmatización de las víctimas, subrayando que la desaparición de una persona impacta no solo a su familia, sino a toda la comunidad.
Como parte de las acciones convocadas, se invita a la ciudadanía a difundir la ficha de búsqueda de Aguilar Vargas en redes sociales y a participar activamente utilizando el hashtag #NosFaltaMarcoErnesto.
Asimismo, se está solicitando el envío de fotografías o videos con mensajes de apoyo o portando un cartel alusivo, material que será recopilado entre el 26 y el 29 de abril para la elaboración de un video colectivo.
Por otro lado, se menciona que de manera presencial se llevará a cabo una brigada de pega de fichas este jueves 30 de abril a las 09:00 horas, partiendo desde la Comisión Estatal de Búsqueda, ubicada sobre la avenida Mazatlán, a espaldas del ISSSTE, hasta llegar al fraccionamiento Villas del Rey, sitio donde el agente fue privado de la libertad.
La familia extendió la invitación a sumarse a esta jornada a colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos, periodistas y ciudadanía en general, con el objetivo de reforzar la exigencia de justicia y mantener activa la búsqueda.
Finalmente, reiteró que esta campaña no solo busca encontrar a Marco Ernesto, sino también contribuir a que casos similares no queden en el olvido, insistiendo en que la participación social es fundamental para exigir respuestas y garantizar el respeto a la dignidad humana.