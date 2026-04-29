$!Convocan campaña por agente desaparecido en Mazatlán a un año de su ausencia

A un año de la desaparición del agente de tránsito Marco Ernesto Aguilar Vargas en Mazatlán, sus familiares convocaron a la campaña #NosFaltaMarcoErnesto y una pega de fichas, iniciativa que busca visibilizar su caso, exigir resultados a las autoridades y fortalecer la solidaridad social en torno a las víctimas de desaparición.

De acuerdo con el pronunciamiento, la campaña tiene como eje central mantener vigente su nombre y rostro en el espacio público, recordando que se trata de un servidor público activo del Ayuntamiento de Mazatlán, donde laboró durante 11 años.

A través de un comunicado, la familia señaló que, a la fecha, persiste la incertidumbre sobre su paradero, así como una percepción de omisión y falta de acciones contundentes por parte de las instancias correspondientes.

Entre las autoridades a las que se dirige el llamado, se encuentran el Ayuntamiento, la Dirección de Recursos Humanos municipal y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a los cuales solicitan avances claros en la investigación, así como garantías en la atención integral del caso.

La iniciativa también plantea la necesidad de generar empatía social y evitar la estigmatización de las víctimas, subrayando que la desaparición de una persona impacta no solo a su familia, sino a toda la comunidad.

Como parte de las acciones convocadas, se invita a la ciudadanía a difundir la ficha de búsqueda de Aguilar Vargas en redes sociales y a participar activamente utilizando el hashtag #NosFaltaMarcoErnesto.