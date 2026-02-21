$!Convocan colectivos feministas a sumarse a la marcha del 8M, como protesta y no celebración

A través de rueda de prensa, miembros de los colectivos “Perlas del Pacífico”, “Sirenas Negras”, “Periferia Subversiva”, “Tendedero de Deudores Alimentarios Mazatlán”, entre otros, dieron a conocer más detalles de la manifestación del próximo 8 de marzo, misma que concentrará a las masas en la glorieta del Venadito en Avenida de Los Deportes.

Con el objetivo de alzar la voz contra la violencia de género y defender sus derechos, los colectivos feministas de Mazatlán convocan una vez a su marcha pacífica del 8M, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el cual señalan como un día de protesta más que una celebración.

La novedad de este año es que la marcha del 8M cambió su recorrido del malecón a la avenida Ejército Mexicano. Y es que avanzarán en punto de las 16:00 horas por dicha zona, luego Juan Carrasco, Aquiles Serdán, hasta llegar a la explanada de Palacio Municipal, donde celebrarán algunas actividades.

Andrea Osterhout, del colectivo Sirenas Negras, mencionó que al igual el que el año pasado, las participantes de la marcha podrán participar en una concentración exclusiva llamada “La Hoguera” por parte de un colectivo, en la que se compartirán experiencia y algunas terapias de sanación.

En tanto, se informó también el orden de los bloques que conformarán la marcha dentro de tres semanas. El bloque inicial lo lideran las mujeres medicina de la colectiva Yoshihuatl, quienes encabezarán el recorrido con cantos y sahumerios para librar a la marcha de malas vibras.

El segundo bloque estará conformado por los grupos de madres rastreadoras portando el equipo que usan durante las búsquedas. Además se sumarán los familiares de víctimas de personas desaparecidas, por los que será el único contingente mixto, es decir, con hombres.

En el tercer bloques marcharán las mujeres con discapacidad, maternidades e infancias, únicamente con niños menores de 12 años. Mientras que en el bloque cuatro irán las mujeres en general de todos los colectivos, sumando a “Nereidas”, grupo que acompaña a mujeres que participan por primera ocasión.

Por último, el quito bloque es denominado como el “bloque antifascista y transdiscidente”, el cual permite la participación a mujeres transexuales y demás cuerpos y disidencias sexogenéricas. Asimismo, la Unidad Tiamat se una a la marcha como grupo encargado de logística, acomodo y apoyo de primeros auxilios.

Sobre una posible participación de mujeres pertenecientes a agrupaciones, gobierno o partidos políticas, las organizadoras dejaron claro que en este evento no están permitida la propaganda política ni apoyo de su parte. Sin embargo, no se niega la participación si deciden ir como civiles.