Con el propósito de fomentar la lectura, la escritura creativa y la expresión oral entre estudiantes de educación primaria, el Club Rotario Mazatlán Oriente y la Jefatura del Sector 6 de Educación Primaria presentaron la convocatoria de la edición 21 del concurso Cuenta un Cuento, bajo el lema “Genera un impacto duradero”. Durante la presentación, realizada en el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Víctor Manuel Sandoval Ceja, jefe del Sector 6 de Educación Primaria, informó que se espera la participación de aproximadamente 21 mil 600 alumnos de 104 escuelas públicas y privadas, principalmente de Mazatlán, además de planteles de Rosario y Escuinapa.

“Ya tenemos 21 ediciones con este programa de fomento a la lectura Cuenta un Cuento; gracias al apoyo del Club Rotario Mazatlán Oriente hemos transitado en este bonito proyecto, donde los niños tienen la oportunidad de crear historias, historias que dejan huella”, expresó. Sandoval Ceja destacó que esta actividad permite desarrollar distintas habilidades en los estudiantes, pues además de acercarlos a los libros, fortalece su imaginación, capacidad de análisis, reflexión y seguridad al expresarse frente a un público. “La lectura, la expresión oral, la expresión escrita, la imaginación, el análisis, la reflexión, todo el pensamiento integral del niño se pone a prueba en este tipo de convocatorias”, señaló. El concurso estará dividido en dos categorías, inicial, para estudiantes de primero a tercer grado, y avanzada, para alumnos de cuarto a sexto grado.

Cada grupo deberá elaborar un cuento inédito, mediante un Taller de Escritores grupal, con una extensión de una a dos cuartillas y una narración que no exceda los cinco minutos. La selección de los participantes se desarrollará en tres etapas. La primera será la fase escolar comunitaria, del 11 al 22 de enero de 2027; posteriormente, del 2 al 5 de febrero, se llevará a cabo la fase de zona escolar, de la que surgirán los representantes de ambas categorías. La fase sectorial municipal tendrá como fecha de registro y sorteo del orden de participación el 17 de febrero, mientras que la gran final se celebrará el 23 de febrero de 2027 en el Hotel Playa Mazatlán, sede tradicional del certamen.

El jefe del Sector VI recordó que ha acompañado el proyecto desde sus inicios y destacó cómo la iniciativa ha trascendido generaciones. “He estado desde el primer concurso hasta ahorita y veo que tenemos ya madres de familia que participaron y traen a sus niños a participar”, comentó. Por su parte, José Hugo López Machado, presidente del Club Rotario Mazatlán Oriente, resaltó la importancia de mantener el respaldo a este programa, que representa una oportunidad para que los menores desarrollen habilidades que les servirán durante su formación académica y personal. “Esto es una gran oportunidad para ellos para desarrollarse en el arte de las letras, en la escritura, en la narrativa, en la autoconfianza que puedan tener ellos al subirse a un escenario”, manifestó.