$!Convocan en Mazatlán a marcha y ‘apagón’ por altos cobros de la CFE

MAZATLÁN._ Un llamado a los ciudadanos a realizar un “apagón” y marchar para presionar a la Comisión Federal de Electricidad, fue lanzado ante las cientos de quejas que se acumulan por altos cobros en los recibos de energía eléctrica.

El grupo “Actúa”, conformado por usuarios afectados, señaló que este jueves 21 de mayo acudirán al Servicio de Administración Tributaria y de ahí marcharán al Ayuntamiento de Mazatlán en busca del respaldo de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Nos vamos a plantar con todo el valor del mundo en las instalaciones del SAT. Vamos a exigir cuentas claras sobre las tarifas de la CFE que nos están asfixiando”, expresó la usuaria Sugey García.

Luego de que casi 300 afectados del grupo “Actúa” se inconformaron en la CFE por el alza a las tarifas de energía eléctrica de diciembre de 2025 a la fecha, y acusaron que los recibos se inflaron con cifras impagables, se habló de una serie de acciones para presionar a quienes consideran están aplicando tarifas elevadas, disparejas e injustas, cuando el consumo es el mismo de un periodo al otro o similar.

Este grupo de ciudadanos ya tomó por unos momentos las oficinas de la CFE en Mazatlán, donde entregaron una lista de casi 300 personas que no podrán pagar sus recibos para que no les corten el servicio, en lo que responden qué procedimiento darán para reducir los cobros.

Sugey García reiteró que este jueves acudirán al edificio del SAT con el mismo reclamo, pues les dijeron es la instancia responsable de establecer las tarifas de luz y sus incrementos.