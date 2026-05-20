$!Convocan en Mazatlán a marcha y ‘apagón’ por altos cobros de la CFE

MAZATLÁN._ Un llamado a los ciudadanos a realizar un “apagón” y marchar para presionar a la Comisión Federal de Electricidad, fue lanzado ante las cientos de quejas que se acumulan por altos cobros en los recibos de energía eléctrica.
El grupo “Actúa”, conformado por usuarios afectados, señaló que este jueves 21 de mayo acudirán al Servicio de Administración Tributaria y de ahí marcharán al Ayuntamiento de Mazatlán en busca del respaldo de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
“Nos vamos a plantar con todo el valor del mundo en las instalaciones del SAT. Vamos a exigir cuentas claras sobre las tarifas de la CFE que nos están asfixiando”, expresó la usuaria Sugey García.
Luego de que casi 300 afectados del grupo “Actúa” se inconformaron en la CFE por el alza a las tarifas de energía eléctrica de diciembre de 2025 a la fecha, y acusaron que los recibos se inflaron con cifras impagables, se habló de una serie de acciones para presionar a quienes consideran están aplicando tarifas elevadas, disparejas e injustas, cuando el consumo es el mismo de un periodo al otro o similar.
Este grupo de ciudadanos ya tomó por unos momentos las oficinas de la CFE en Mazatlán, donde entregaron una lista de casi 300 personas que no podrán pagar sus recibos para que no les corten el servicio, en lo que responden qué procedimiento darán para reducir los cobros.
Sugey García reiteró que este jueves acudirán al edificio del SAT con el mismo reclamo, pues les dijeron es la instancia responsable de establecer las tarifas de luz y sus incrementos.
Por otra parte, para el sábado 6 de junio están llamando a un “apagón” masivo en Mazatlán de las 20:00 a 20:30 horas, y en los poblados y municipios del sur, para que conozcan del malestar social y económico que generaron los altos cobros, pese a que aseguren que se debió a que no hizo frío entre noviembre, diciembre, enero y febrero y la gente tuvo que encender aires acondicionados.
La activista agregó que luego de la protesta en el SAT, el grupo marchará hasta el Ayuntamiento en busca de ser escuchados por Estrella Palacios Domínguez.
“Este es solo el principio del terremoto social que vamos a provocar. Una vez que retumbe nuestra voluntad en el SAT, marcharemos con toda la fuerza al Palacio Municipal”, sostuvo.
La usuaria aclaró que no quieren intermediarios ni promesas vacías.
“Vamos directos a las puertas del poder para que dé la cara y nos atienda la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez; que sienta el verdadero calor del pueblo reclutado en lucha”, advirtió.