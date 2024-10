La coordinación con las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Guardia Nacional, ha permitido ir reduciendo la violencia en Sinaloa, lamentablemente esta no ha concluido todavía, manifestó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

”Están muy coordinados trabajando y ésto nos ha ayudado a que vayamos reduciendo, reduciendo, no acabando todavía (la racha violenta), lamentablemente no podemos decir eso que ya esté concluido”, expresó Rocha Moya en entrevista con periodistas en Mazatlán.

Recordó que ante la revisión que realiza personal del Ejército Mexicano a las armas de la Policía Municipal de Culiacán se han tomado algunas acciones como el pasado miércoles que se puso en marcha un operativo de manera conjunta, dos policías municipales desarmados, uno que va de chofer y otro de copiloto, y tres policías estatales en la parte de atrás de la patrulla para que cubran el Centro de la Ciudad, en primer cuadro de la Capital sinaloense, quienes actúan al igual que lo hace la Unidad de Proximidad a las escuelas en donde se tienen policías estatales y de la Guardia Nacional.

”Pero en general en el municipio está actuando la Policía Estatal y la Guardia Nacional”, continuó.

Ante la llegada del General de Brigada Briseño Lobera como Comandante Interino de la Tercera Región Militar dijo que se espera que ayude.

”Esperamos que nos ayuden, que nos va ayudar, todas las medidas que está tomando el Ejército en primer lugar, que no ha dejado de estar con nosotros el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, Marina y las policías estatales, particularmente la Policía Estatal pues están muy coordinados trabajando y esto nos ha ayudado a que vayamos reduciendo, reduciendo, no acabando todavía, lamentablemente no podemos decir eso que ya esté concluido”, recalcó sobre la racha violenta que se presenta en la entidad a partir del 9 de septiembre por la confrontación entre facciones del cártel de Sinaloa.

”Pero por ejemplo otra medida que tomamos fue las Unidades Antibloqueo en las carreteras, tenemos cuatro en la Maxipista Mazatlán - Culiacán, y tenemos una en el Túnel el Sinaloense con la idea de inhibir el bloqueo y de haber este poderlo resolver rápidamente, por eso ahí están los militares, las policías, sino también tenemos cisternas y grúa para efecto de poder hacer la movilidad necesaria si fuera el caso”.

Rocha Moya recordó que el viernes pasado la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo claramente en la gira de trabajo en El Rosario, a donde acompañó al entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que va seguir apoyando al Gobernador Rocha en materia de seguridad.

”Dijo claramente: vamos a seguir apoyando al Gobernador Rocha en materia de seguridad y no solamente en eso, habló también de que va venir a presentar los proyectos, así también lo dijo ahí, los proyectos que nos ayudará a sacar adelante necesidades del estado, sobre todo de obras públicas, entonces por lo demás estamos trabajando en el entorno”, reiteró el Gobernador.

También manifestó que las mantas que aparecieron el jueves en Culiacán donde mencionan a la Presidenta de la República preocupa porque la Presidenta no está en boca, menos de los delincuentes.

”Nos preocupa porque la Presidenta no está en boca, menos de los delincuentes, nos preocupa, pero se toma nota de todo esto, son acontecimientos, son acciones de los grupos que están enfrentándose, entonces todo eso se registra y se actúa”, reiteró el Gobernador.

Además, dijo que no ha tenido reporte de hechos violentos en Escuinapa.

Hasta el momento la racha violenta que vive Sinaloa por la disputa en el Cártel de Sinaloa ha dejado decenas de personas privadas de la vida o decenas de personas privadas de la libertad, así como incendios de vehículos, bloqueos y afectaciones a las actividades escolares y económicas, entre otras.