Coordinan acciones del Plan de Seguridad para la Temporada de Carnavales Sinaloa 2026

Ante la proximidad de estas fiestas y en busca de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población y asistentes a las mismas, autoridades estatales y municipales sostuvieron una reunión de coordinación para definir acciones del Plan de Seguridad para la Temporada de Carnavales Sinaloa 2026.

En la reunión realizada el martes en Culiacán participaron autoridades de seguridad del Estado, así como secretarios y directores de Seguridad Pública de los 20 municipios de la entidad, quienes acordaron de manera conjunta las estrategias operativas que se implementarán durante el desarrollo de estas festividades en cada municipio, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

“El Plan Operativo contará con la participación de corporaciones federales, estatales y municipales, además de cuerpos de auxilio, con el fin de brindar atención y apoyo oportuno a los asistentes”, añadió la SSPE en un comunicado.

“Las acciones contemplan labores de vigilancia carreteras y vialidades de acceso a los municipios sede, así como presencia permanente en zonas de concentración, áreas de esparcimiento y espacios recreativos”.

Reiteró que los tres órdenes de Gobierno refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para salvaguardar la integridad y el bienestar de la población durante eventos de gran afluencia en el Estado.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la cantidad de elementos que participarán en este Plan de Seguridad para la Temporada de Carnavales Sinaloa 2026.

En el caso de Mazatlán, la Alcaldesa Esretlla Palacios Domínguez, informó el pasado lunes que en este municipio se desplegará un Operativo Especial de Seguridad durante con 3 mil elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno y de auxilio y rescate durante el Carnaval “Arriba la Tambora”, que se realizará del 12 al 17 de febrero.

El 14 de enero, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, también manifestó que en el caso de Mazatlán se desplegará un operativo con al menos 3 mil elementos como el año pasado que se logró saldo blanco, pero si se requiere se destinaría más personal.

Añadió que la vigilancia incluirá las carreteras que conducen a Mazatlán, entre ellas las de Mazatlán a Tepic, donde se han tenido problemas de seguridad y bloqueos en semanas recientes.