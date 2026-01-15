Coparmex pide recuperar la paz en Mazatlán para reactivar la economía

Recuperar la paz en Mazatlán, pide la Confederación Patronal de la República Mexicana para mejorar la rentabilidad de las empresas.

La presidenta de la organización en el puerto, Verónica Estrada Osuna, señaló que tras un 2025 complicado, el sector empresarial enfrenta nuevos retos por alzas de precios, impuestos y salarios, además de la inseguridad.

Además, consideró que para este año el principal desafío es mejorar las condiciones de seguridad para lograr la recuperación de las empresas y de la economía en general.

“El 2026 va a ser un año importante y definitivo para Mazatlán, en especial, y creo que el reto va a ser que mejore la seguridad para que pueda mejorar la economía también. Entonces, no va a ser un año definitivamente fácil, va a tener sus retos y el sector empresarial vamos a tener que trabajar más, reinventarnos más y seguir apostando por el diálogo con las autoridades para que se pueda recuperar la paz en Mazatlán”, dijo.

La dirigente empresarial puntualizó que el año 2025 fue difícil para prácticamente todo el sector productivo.

“La verdad que todo el sector empresarial tuvo un año complicado con disminución en ventas, con menos rentabilidad, algunos con la necesidad de hacer recortes de personal y sí, sí fue un año retador para todos”.

Estrada Osuna manifestó su preocupación por la incidencia de violencia, al reconocer que existen acciones para combatirla, pero parecieran no ser suficientes.

“Preocupante, no, porque vemos que sí se combaten las situaciones críticas de violencia que tenemos, pero también estamos convencidos que la paz lleva de la mano una estrategia bien planteada y realizada para que se pueda combatir de manera permanente”, apuntó.

La presidenta de Coparmex admitió que la delincuencia ha incrementado la complejidad de sus acciones, por lo que consideró necesario que las autoridades adapten nuevas estrategias de seguridad.

En este contexto, visualizó que el aumento al salario mínimo representará un reto adicional para las empresas, aunque reconoció que beneficia a la clase trabajadora.

“Desde Coparmex siempre hemos visto que es positivo se den los aumentos, pero tal vez en Sinaloa llega en un momento que está siendo complicado para todos, pero hay que cumplir con eso”, destacó.

Estrada Osuna agregó que es necesario continuar impulsando a las Micro y Pequeñas Empresas para que puedan mantenerse activas y para gestionar apoyos con peticiones específicas ante las autoridades.

Respecto al comercio informal, afirmó que no representa una solución para el crecimiento económico, aunque reconoció que en momentos difíciles, como los que vive Sinaloa, puede convertirse en la única opción para muchas personas.

“Para mejorar la economía general del País no es que crezca la informal, sin embargo, entendemos que en estos tiempos que estamos viviendo a veces es la única opción para muchas personas o incluso para empresas para continuar sobreviviendo”.

Finalmente, propuso trabajar de manera conjunta con el gobierno para crear esquemas que faciliten la incorporación de estas personas y negocios a la formalidad, con procesos menos complejos y costos accesibles, a fin de incentivar el pago de impuestos.

La líder empresarial subrayó que la informalidad impacta negativamente al generar empleos sin las debidas prestaciones y limitar la recaudación, lo que impide que el gobierno invierta en infraestructura, educación, salud y seguridad.