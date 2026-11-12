Coparmex plantea a Gobierno de Sinaloa duplicar el presupuesto de seguridad y fortalecer fiscalías

Duplicar el presupuesto de seguridad y fortalecer la capacidad de las fiscalías para investigar y dar seguimiento a las detenciones es una de las principales solicitudes que Coparmex presentó al Gobierno de Sinaloa.

Yudith Veronica Estrada Osuna, presidenta de Coparmex en Mazatlán, quien señaló que el sector empresarial espera una mayor asignación de recursos para atender la inseguridad, con inversiones que permitan mejorar tanto el trabajo de las corporaciones policiales como el de las instituciones encargadas de investigar los delitos.

Expresó que la propuesta fue planteada durante una reunión con la Gobernadora, en la que expusieron la necesidad de reforzar las capacidades institucionales.

“Nosotros esperamos mucho más presupuesto para la parte de seguridad. En la reunión con la gobernadora propusimos que se duplicara el presupuesto. Actualmente andan 5 mil millones”, comentó.

La dirigente empresarial expresó que la solicitud de mayores recursos está relacionada con la necesidad de contar con más agentes, fortalecer su capacitación y dotarlos de mejores herramientas para desempeñar sus funciones.

“Estamos pidiendo que, además de que ese presupuesto se use para tener mejores y más policías, más entrenados, con más equipamiento, también se invierta en las fiscalías”, manifestó.

Estrada Osuna subrayó que la propuesta no se limita al fortalecimiento de las corporaciones, pues considera necesario que las detenciones tengan seguimiento mediante investigaciones y el procesamiento de los casos.

En ese sentido, compartió que desde su perspectiva, las fiscalías deben disponer de recursos suficientes y tecnología para atender el trabajo que se genera a partir de la actuación policial y contribuir a disminuir la impunidad.

“Consideramos que es importantísimo que también ahí se cuente con los recursos suficientes, las tecnologías para que se pueda procesar todo lo que los policías hagan de detenciones y se pueda ahora sí ir disminuyendo el porcentaje tan alto que traemos nosotros de que no pasa nada aquí en el Estado”, declaró.

La presidenta de Coparmex Mazatlán reconoció que entre el sector empresarial puede existir desesperación cuando se anuncia la llegada de más elementos y los resultados no se perciben de manera inmediata, sin embargo, afirmó que mantienen acercamientos con los tres niveles de Gobierno para insistir en mejores condiciones de seguridad.

“Sí entendemos que obviamente con todo lo que se está haciendo llegan más elementos. Llega un momento en el que nos podemos sentir hasta desesperados porque no vemos el resultado de manera inmediata. Sin embargo, se ha estado trabajando muy de cerca con los tres niveles de Gobierno, empujando la parte de seguridad”, expresó.

Asimismo, añadió que existe apertura de las autoridades para escuchar los planteamientos empresariales, lo que permite mantener las gestiones enfocadas en las necesidades de Mazatlán.

“Hay una apertura por parte de ellos para escucharnos y, después de lo que les proponemos, poder ellos accionar y poder traer también para Mazatlán, en especial, que es lo que nosotros estamos gestionando, más seguridad”, señaló.

De esta forma, para el organismo, la solicitud presupuestal forma parte de una agenda en la que la seguridad y la recuperación económica están vinculadas, por lo que Estrada Osuna sostuvo que las propuestas para apoyar a las empresas deben acompañarse de acciones que mejoren las condiciones de seguridad en el estado.