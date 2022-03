Correspondería a Oficialía Mayor autorizar o negar permiso para table dance en la Zona Dorada, en Mazatlán

Corresponde a Oficialía Mayor determinar si se autoriza o no la instalación de un establecimiento de table dance en la Zona Dorada al que se oponen los vecinos y al parecer no tiene permiso para operar, manifestó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin.

“Creo que no tiene permiso, la verdad también es que no traigo la información, pero yo me enteré por ahí que es tema desde hace tiempo que está ahí atorado, es un tema de solicitud de permiso y es lógico que muchas veces te enteras que alguien anda tramitando un permiso pues obviamente es lógico que la gente se oponga y en ese sentido pues ellos tendrán sus razones”, añadió González Zataráin

“Pero esperemos haber si la autoridad se los otorga, yo lo que sé es que todavía no lo tiene, no pueden operar”.

La mañana del viernes, un grupo de condóminos del Centro Comercial Las Palmas manifestó públicamente estar en contra de la construcción de un table dance en uno de los locales de esa plaza ubicada en la Zona Dorada, en este puerto, porque el proceso de remodelación afecta las áreas comunes y un establecimiento de ese tipo afectará el valor de los locales y de la plaza.

González Zataráin reiteró que la dependencia correspondiente deberá analizar este caso.

“Es un tema que trae Oficialía (Mayor) y que obviamente ellas tendrán que hacer el procedimiento que les corresponde hacer que esa persona en todo caso cumpliera y sobre todo como parte de los cumplimientos creo que tiene que ver algo con los vecinos, entonces yo no sé si lo están haciendo”, continuó.

“Habrá que revisar eso, en muchas ocasiones hay solicitudes de todo, pero a veces no proceden, en el tema de los rastros hay mucha solicitud de rastros y obviamente no proceden todos, el Cabildo tiene que revisar, la Comisión de Rastros y Mercados tienen que revisarlos y son temas que se tienen que revisar, que están ahí, pero que no hay que darlos por hecho, no se puede cancelar algo que no se tiene permiso, entonces no se tiene permiso”.