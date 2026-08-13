$!Cortan barandal de acero inoxidable en malecón de Playa Pinitos, en Mazatlán, para crear accesos

A la saturación de espacios y la contaminación con aguas de drenaje, se suma que fueron cortados tramas de acero inoxidable del malecón en la Playa Pinitos para crear tres accesos adicionales a la arena del lugar. Personal comerciante consultado en el lugar dijo que posiblemente los cortes en el barandal se hicieron de noche y no se sabe quién los realizó, pero probablemente fueron los comerciantes qué se colocan en esa parte de la playa.







Estos nuevos accesos no autorizados por alguna autoridad, pero tampoco sancionados por ninguna instancia de gobierno, se encuentran en la parte más cercana a la barda poniente de la Facultad de Ciencias del Mar, de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán.





