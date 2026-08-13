$!Cortan barandal de acero inoxidable en malecón de Playa Pinitos, en Mazatlán, para crear accesos

A la saturación de espacios y la contaminación con aguas de drenaje, se suma que fueron cortados tramas de acero inoxidable del malecón en la Playa Pinitos para crear tres accesos adicionales a la arena del lugar.
Personal comerciante consultado en el lugar dijo que posiblemente los cortes en el barandal se hicieron de noche y no se sabe quién los realizó, pero probablemente fueron los comerciantes qué se colocan en esa parte de la playa.
Estos nuevos accesos no autorizados por alguna autoridad, pero tampoco sancionados por ninguna instancia de gobierno, se encuentran en la parte más cercana a la barda poniente de la Facultad de Ciencias del Mar, de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán.
Este jueves el personal consultado, también dijo que tras la denuncia pública realizada a través de este diario, de rebosamiento de aguas negras en una alcantarilla cercana y que llegaba hasta el mar en Playa Pinitos, al lugar acudió personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán a desazolvar y se resolvió el problema.
Personal de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha tratado de regular la saturación de comercios en dicha playa ubicada en el Paseo Claussen, pero hasta el momento no lo ha logrado.