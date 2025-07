$!Corte de árbol centenario en Villa Unión desata opiniones divididas

MAZATLÁN._ Debido a reportes de que ya no contaba con vida silvestre y que sus ramas representaban un peligro al caer, el pasado lunes 30 de junio fue derribado el llamado “Ceiba de Villa Unión”, un árbol de más de 100 años que se había convertido en símbolo para la sindicatura.

Santiago Guerrero, quien tiene su puesto de Mariscos “El Chago” justo a un lado de donde estaba el árbol, mencionó que este ya no tenía vida desde hace años, por lo que era necesario tumbarlo.

“Lo que afectaba era que ya estaba seco y se estaban cayendo partes del árbol, cáscaras. Y aquí es pasadera de niños a la escuela, aquí pegado tenemos la escuela; entonces ese era el único problema. Ya tenía dos años que ya no echaba hoja y ya estaba completamente seco, así que la escuela lo reportó y también los negocios aquí alrededor, porque ya estaba seco y ya era un peligro”, contó Santiago.

Don Santiago explicó que mucha gente que no estuvo de acuerdo con la decisión son personas que no viven en esta zona de la calle Francisco I. Madero, así que no padecieron la caída de las ramas.

No obstante, señaló que él mismo se ha dedicado a plantar más arbolitos en el lugar para que se genere más sombra.

“Yo planté esos tres arbolitos, son esos que crecen rápido, rápido, y dan sombra, porque sí hace falta la sombra aquí, como la que daba el ceiba. Aquí venía gente grande, aquí platicaba conmigo y me decían que tenía arribita de 100 años y que era parte de la localidad”, apuntó.