$!Cortes de luz de hasta tres horas dejan torrenciales lluvias en Villa Unión

MAZATLÁN._ Múltiples fallas en el suministro eléctrico en varias colonias y comunidades de la sindicatura de Villa Unión se presentaron tras las torrenciales lluvias registradas la noche del jueves y madrugada del viernes. Una complicada jornada les tocó vivir a los habitantes de la comunidad ante los estos cortes de energía, siendo la colonia Flor de Mayo una de las más afectadas. Así lo informó el síndico de Villa Unión, Jesús Antonio Bermúdez Lizárraga, quien detalló que, en dicho sector, los apagones llegaron a prolongarse entre dos y tres horas, tiempo relativamente corto y que evitó que la situación se agravara

“Sí hubo algunos apagones, sobre todo en la colonia Flor de Mayo, pero por suerte fueron rápidamente restablecidas por la Comisión Federal de Electricidad y no pasó a mayores”, comentó. A pesar de la inmediatez por parte de la CFE para atender esta situación, Bermúdez Lizárraga reconoció que generalmente la atención por parte de esta dependencia suele ser de mínimo dos horas por la distancia de la sindicatura con la cabecera municipal. Por otro lado, el síndico señaló que, a pesar de la fuerza de las precipitaciones, el saldo de la sindicatura fue totalmente blanco, sin reportes de daños materiales ni solicitudes de apoyo por parte de las comunidades.