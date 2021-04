Covid-19 y diésel caro ‘pegan’ a camiones urbanos de Mazatlán

Por lo menos 25 unidades de la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán dejaron de circular debido a lo insostenible que se volvió operarlos, tanto por la emergencia sanitaria por Covid-19 como por los altos costos de los combustibles.

Así lo dio a conocer el dirigente de la organización, Faustino Mejía Sánchez, al hablar sobre la situación de los trabajadores del volante y de quienes poseen un permiso de transporte.

”Ha sido muy difícil para nosotros en ese sentido, tengo varios vehículos que han tenido que cesar, que han tenido que pararse, esperar a que esta situación pase, andamos alrededor de 25 permisos que están ahorita detenidos, que no están trabajando porque al transportista ya no le salió para arreglarlo, para renovarlo, para comprarle llantas, comprarle el diésel del día”, dijo.

Explicó que en total la Alianza cuenta con 505 unidades.

El pasaje escolar les representa el 30 por ciento normalmente, pero con la suspensión de las clases por la pandemia es un porcentaje que se perdió, además que están imposibilitados de llenar los camiones con pasaje como una medida contra la propagación del virus.

A esto se suma que los combustibles siguen incrementándose, agregó Mejía Sánchez, y cumplir con las rutas se vuelve más caro.

”Está muy difícil, han tenido que tener una recesión en ese sentido, dicen ‘no lo voy a mover, no puedo trabajar’, y listo, desde diciembre para acá hemos visto eso, ha sido escalonado, va a sobrevivir el que tenga otro negocio, el que tenga otro tipo de ingreso”, manifestó el dirigente transportista.”

Cuando no hay clases la gente también se queda más en casa, no se mueve tanto, no sale como cuando sí hay clases, ahorita vas a los centros comerciales y ya cierran a las ocho de la noche”.