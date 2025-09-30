$!Cráteres de Jumapam y de torres condominales acaban calles de Gaviotas: Vecinos

Cráter, socavones y zanjas acabaron con calles del fraccionamiento Gaviotas en tan solo un año, denunciaron vecinas preocupadas por el lugar dónde han vivido por más de 4 décadas. “Nos estamos quejando de los baches y que el drenaje brota a cada rato y queremos que nos escuchen porque están parchando algunas calles con material de mala calidad y taparon todas las coladeras con concreto y ahora las alcantarillas se saturan”, expresaron. Tras un recorrido realizado por Noroeste y vecinas, se detectó un notorio daño en las calles, casi todas, las 7 que forman la colonia, desde la Amazonas que tiene un parche mal hecho, la Albatros donde dejaron un coladera inmensa con palos y botes advirtiendo del riesgo; la Río Bravo, esquina con Ibis y la Ibis y Guadalquivir, la calle donde está ahora la gran zanja.









De hecho, la calle Valquiria es una de las más transitadas porque es tomada como vía alterna a la avenida Camarón Sábalo, cuando se satura. El comité de vecinos optaron por hacerlo público para que el municipio les ponga atención, al tratarse de los riesgos que conlleva transitar a diario por las únicas vías de circulación abiertas frentes a sus viviendas, tener que aguantar la saturación del drenaje, así como el que no haya señalamientos viales ha generado accidentes. “En los condominios de 6 a 9 departamentos dejan el drenaje como casa familiar y constantemente está brotando el drenaje, cada rato está brotando y nadie de los inquilinos se preocupan por eso porque no quieren pagar por arreglarlo. El problema lo tenemos los vecinos que estamos respirando esa contaminación y que vivimos de tiempo completo y pagamos predial...Ya les dije que un diciembre o enero vamos a dejar de pagar el predial, porque de alguna manera debemos hacer presión”, advirtieron.









Cuestionaron que personal de Obras Públicas esté usando material de asfalto en lugar de concreto y a los Jumapam que abrieron las calles que estén durando tanto tiempo en tapar las zanjas y hacerlo mal. “Lo que pasa es que cuando llega la Jumapam, primero cobra y abre cobrando por anticipado para conectarnos, eso sí, y se tarda hasta más de un año en cerrar y sigue la zanja, pero ahora parece que está tapando obras públicas, pero están parchando con asfalto y eso se lo va a llevar las lluvias”. Además, señalaron que padecen de apagones que se están generando por las nuevas torres de departamentos que sin contar con transformadores propios se cuelgan de las líneas públicas, sin que nadie del municipio les regule, porque o tienen algún conocido o son muy influyentes.







