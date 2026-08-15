$!Crea colectivo de buscadoras espacio de memoria y recolectan agua para jornadas de búsqueda

Con la finalidad de mantener presentes los nombres y rostros de quienes todavía no regresan a casa, integrantes del colectivo Por Las Voces Sin Justicia comenzaron este fin de semana la creación de un espacio de memoria dedicado a las personas desaparecidas en la Plazuela Zaragoza.

Fue alrededor de una de las jardineras, las buscadoras colocaron fichas con fotografías y datos de sus familiares, además de flores, piedras y otros elementos simbólicos con los que buscan construir un punto de encuentro, recuerdo y acompañamiento para las familias.

Alejandra Martínez Carrizales, representante del colectivo, explicó que la intervención continuará durante el fin de semana, con la intención de consolidar un espacio donde las personas desaparecidas permanezcan visibles para la sociedad.

“Estamos colocando un espacio de memoria aquí, en la Plazuela Zaragoza. Estamos colocando fichas alrededor de una de las jardineras, así como piedras, flores y diferentes cosas para crear este espacio”, comentó.

Martínez Carrizales, señaló que en el lugar también fue instalada una imagen de la Virgen Desatanudos, ante la cual las familias y ciudadanos podrán presentar sus peticiones por las personas que continúan desaparecidas.

Además, mencionó que la creación de este espacio que servirá para recordar a sus seres queridos, la actividad permitió que los integrantes del colectivo convivieran y fortalecieran los lazos construidos durante las jornadas de búsqueda.