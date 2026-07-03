$!Crean mural y jardín polinizador para fomentar el cuidado del medio ambiente en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el fin de crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores y demostrar que incluso los espacios más pequeños pueden contribuir al cuidado del medio ambiente, “Mi Jardín Polinizador”, en colaboración con Café El Macetero, puso en marcha la actividad denominada “Mural Comunitario y un Jardín Polinizador”. El evento reunió a familias, niños y jóvenes en una actividad que combinó educación ambiental y arte. Como parte del evento, se impartió una charla sobre el papel fundamental que desempeñan abejas, mariposas y colibríes en los ecosistemas urbanos de Mazatlán, además de la necesidad de protegerlos y conservar sus hábitats.

La directora de “Mi Jardín Polinizador”, Juliana Michel, explicó que el proyecto consiste en la creación de un mural comunitario y la instalación de un jardín polinizador en una jardinera ubicada sobre a calle Del Canal, esquina con Río Baluarte, un espacio que anteriormente era utilizado para arrojar basura. “En esta ocasión van a hacer un muralito muy significativo para captar la atención de las personas acerca de la importancia de los polinizadores. Y en una pequeña área jardinera que ellos tienen aquí, se va a sembrar un jardín polinizador para fomentar la importancia que tienen los polinizadores en nuestra zona, a pesar de que estamos dentro de la ciudad”, expresó Michel Esparza “Queremos hacer ver que hay espacios tan pequeños que pueden ser muy funcionales y pueden ayudar al medio ambiente si se sabe aprovecharlos. Entonces, en lugar de que sea un espacio para tener basura o para tener otras cosas, mejor hay que tener algo productivo y aparte bonito visiblemente”, comentó.

Los organizadores celebraron la gran participación de niñas y niños durante la actividad, al considerar que la educación ambiental desde edades tempranas es clave para formar futuras generaciones comprometidas con la conservación del entorno, especialmente voluntarios. Sobre el mural, adelantó que estará inspirado en un jardín lleno de flores y polinizadores, y será elaborado con la participación de niños y jóvenes mazatlecos, quienes aportarán su creatividad para transmitir un mensaje de conservación y valores. Se espera que la obra del mural dure aproximadamente dos semanas.