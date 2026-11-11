Crece 22% oferta de asientos de Canadá a Mazatlán para este invierno

Con alrededor de 15 mil asientos adicionales, la oferta aérea de Sunwing Vacations Grupos entre Canadá y Mazatlán tuvo un crecimiento de 22 por ciento durante el invierno del 2026-2027 con respecto a la temporada anterior.

Así lo dio a conocer Karen Puebla, gerente y representante de Alianzas Estratégicas y Marketing de Sunwing Vacation Group y WestJet Vacations, quien señaló que el crecimiento contempla más vuelos en las conexiones con Vancouver, Calgary, Regina y Saskatoon, acompañado de un avance en las reservaciones que refleja el interés de los viajeros canadienses por visitar el puerto.

“Estamos incrementando un vuelo para Vancouver, otro para Calgary, otro para Regina y Saskatoon. Eso quiere decir que para ahora, este invierno 26-27, el incremento es del 22 por ciento. Eso quiere decir que son alrededor de 15 mil más asientos a comparación del año pasado”, comentó.

Puebla compartió estos datos en el marco del encuentro turístico Fiesta Amigos 2026, donde participó en el panel “Mercados Turísticos de Norteamérica”, junto con Mark Meuwissen, de ALG Vacations, y la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

Además, sobre la comercialización de viajes hacia Mazatlán, reportó que WestJet Vacations registra un adelanto del 87 por ciento en reservaciones frente al año pasado, mientras que Sunwing Vacations presenta un avance del 21 por ciento.

“En el tema de reservas, que es la productividad, estamos muy por delante a comparación del año pasado”, declaró.

En este sentido, Puebla consideró que los resultados muestran una respuesta favorable del mercado canadiense hacia Mazatlán y planteó que la disponibilidad de aeronaves es uno de los factores para atender esa demanda.

“Quiere decir que tenemos demanda y nos faltan aviones. Así que espero que sigamos bien con Mazatlán. Vamos muy bien, el producto está muy bien recibido por los canadienses”, manifestó.

La representante de ambos grupos explicó que este crecimiento se presenta en un contexto de presión sobre la industria aérea por el costo del combustible, que, según afirmó, se ha duplicado por litro y ha llevado a distintas aerolíneas a cancelar rutas.

Por tal motivo, señaló que esas dificultades han afectado conexiones hacia destinos de México, aunque en el caso de Mazatlán el programa para este invierno contempla un aumento de capacidad.

En cuanto a los mercados de origen, indicó que las ciudades del oeste de Canadá destacan por su demanda hacia el puerto, favorecidas por una menor distancia de viaje, entre las cuales mencionó Vancouver, Calgary, Regina y Saskatoon.

Karen Puebla también identificó oportunidades para fortalecer la promoción de Mazatlán en Montreal y Toronto, donde, explicó, se requiere un mayor conocimiento del destino entre los potenciales viajeros.

De acuerdo con la representante, el puerto cuenta con vuelos directos de verano desde ambas ciudades, lo que abre posibilidades para aprovechar mercados con una población mayor a la de las ciudades del oeste que mencionó.

“Ahora tenemos vuelo directo desde Montreal en el verano y desde Toronto”, señaló.

Asimismo, explicó que estas conexiones permiten realizar el trayecto en alrededor de cuatro horas y media y consideró necesario aumentar la difusión de Mazatlán para impulsar su comercialización en esas ciudades.

Con respecto a la posibilidad de ampliar el número de vuelos o incorporar más conexiones si se mantienen los resultados positivos, Puebla indicó que la demanda es un elemento para evaluar aumentos, aunque las decisiones también dependen de las condiciones operativas de la aerolínea.

En particular, mencionó la posibilidad de reforzar la oferta durante las semanas de mayor actividad de la temporada invernal, que se ubicó entre enero y febrero.

“Entonces la demanda está y la aerolínea está viendo si necesitamos obviamente más vuelos”, expresó.

Finalmente, Karen Puebla detalló que con una mayor oferta de asientos, reservaciones por encima del año pasado y oportunidades de promoción en distintas ciudades de Canadá, Mazatlán se perfila hacia una temporada invernal favorable.

Por tal motivo, destacó que el reto será aprovechar esa demanda y fortalecer la conectividad, en medio de los desafíos que representan el costo del combustible y la disponibilidad de aeronaves.