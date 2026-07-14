Crecen expectativas en restaurantes rurales ante aumento de turismo en Mazatlán

Con expectativas positivas de cara al periodo vacacional de verano se encuentran los restauranteros de la zona rural de Mazatlán, tras registrar una importante reactivación durante el más reciente fin de semana, después de meses de mantener una actividad irregular.

Así lo informó el presidente del Consejo Nacional Gastronómico de Mazatlán, Roberto Osuna Valdez, quien señaló que después de varias semanas complicadas par algunos establecimientos, el fin de semana se observó movimiento en prácticamente toda la zona rural.

Osuna Valdez destacó ante este incremento de visitantes, considera esta temporada vacacional de verano como una oportunidad para recuperar ventas y fortalecer los negocios en la zona rural.

“El domingo que acaba de pasar, ya se reactivaron casi todos los restaurantes en la zona rural. Hubo algunos que habían tomado un descanso de dos, tres fines de semana, pero ya hubo una reactivación completa”, comentó.

“Entonces estamos muy contentos y esperamos que la temporada de verano sea muy buena, porque tiene que ser un tanque de oxígeno muy grande”, añadió.

El empresario mencionó que uno de los factores que ha contribuido a recuperar la confianza de los visitantes en la región, es el reforzamiento de la seguridad en las carreteras, con presencia de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, entre otras corporaciones federales.

Asimismo, señaló que los reportes compartidos por el sector hotelero dentro de la Cámara Nacional de Comercio reflejan una ocupación de entre 80 y 90 por ciento durante los fines de semana, además de un crecimiento constante en las reservaciones para agosto.

“Los números dentro de las reservaciones están bien para julio y en agosto ya se están incrementando, entonces quiere decir que viene un buen verano”, dijo.

Osuna Valdez mencionó que la actividad económica de la zona rural depende directamente del comportamiento turístico de Mazatlán, ya que muchos visitantes aprovechan su estancia en el puerto para recorrer comunidades como La Noria, El Quelite y otros poblados con oferta gastronómica y recreativa.

“Primero necesitamos que se llene Mazatlán. Generalmente el turista, al segundo, tercer o cuarto día, visita la zona rural. Además, nuestro cliente también es el mazatleco, por eso es importante que haya movimiento en toda la ciudad”, declaró.

En lo que respecta a las opiniones de algunos restauranteros que consideran insuficiente la recuperación observada, Osuna Valdez reconoció que los niveles de afluencia todavía están lejos de los registrados en años de bonanza, aunque aseguró que existe una mejora respecto a los fines de semana anteriores.

“No estaban los números como quisiéramos, pero este fin de semana hubo más gente que los anteriores. Claro que no estamos conformes, para eso tenemos que trabajar, promocionar y generar eventos”, expresó.

En ese sentido, adelantó que empresarios y autoridades buscan impulsar actividades que atraigan visitantes a la zona rural, entre ellas rutas turísticas y eventos de motociclismo extremo en La Noria.

Osuna Valdez externó que en la actualidad, las ventas en los restaurantes rurales muestran un incremento cercano al 30 por ciento respecto a semanas previas, aunque reconoció que el sector ha tenido que adaptarse a una nueva realidad económica.

“Ya no podemos compararnos con otros años. Ahora debemos compararnos con cómo vamos avanzando durante este año. Todos nos readaptamos, ajustamos personal y cambiamos estrategias para seguir operando”, mencionó.

Pese a los desafíos, el líder gastronómico se mostró optimista sobre el comportamiento turístico para el cierre de 2026 y consideró que Mazatlán podría recuperar parte de la dinámica que caracterizó al destino en años anteriores.

“Nosotros ya estamos viendo una luz grande para diciembre. Siento que Mazatlán va a volver a ser como en otros años. Lo vemos porque el turismo está regresando, y cuando un visitante regresa es porque le gusta la ciudad, sus atractivos y se siente seguro”, puntualizó.