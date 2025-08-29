$!Crecería 2% anual la demanda de servicios en Mazatlán por desarrollo inmobiliario, reporta Jumapam

MAZATLÁN._ Arriba del 2 por ciento anual podría crecer la demanda de servicios por el desarrollo inmobiliario en el puerto, estimó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

Jorge Guadalupe González Naranjo, gerente de la paramunicipal, señaló lo anterior en reunión con integrantes de la Intercamaral, a quienes presentó un plan de trabajo a 50 años para solventar con servicios de agua, drenaje y tratamiento el desarrollo inmobiliario actual, la actividad económica y el uso que se le dé al agua en la ciudad y zonas de mayor crecimiento, como la zona norte y la Avenida del Mar.

“La invitación es para ver la situación en general y el estatus de los servicios que presenta la Junta Municipal en general. Lo más importante es que hay un plan, hay una estrategia y estamos pensando nosotros de aquí a 50 años”, dijo.

El funcionario consideró relativo si habrá suficiente agua ante el desarrollo inmobiliario actual, porque depende de las lluvias y que ahorita hay capacidad en las presas.

“Sin embargo, va a depender del uso y lo que pase con los siguientes años, del desarrollo con la actividad y del uso que le demos como ciudadanía”, sostuvo.