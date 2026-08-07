$!Crecimiento de Mazatlán requiere diálogo permanente y soluciones construidas junto a sectores productivos: Tere Guerra

MAZATLÁN._ Generar condiciones de competencia equitativa para quienes participan en la actividad turística permitirá fortalecer la inversión, proteger el empleo formal y ampliar los beneficios económicos que esta industria genera para Mazatlán, afirmó María Teresa Guerra Ochoa.
La Diputada de Morena con licencia señaló que el crecimiento del destino requiere diálogo permanente y soluciones construidas junto con los sectores productivos.
A través de un comunicado, se informó que durante una reunión de trabajo con liderazgos hoteleros, entre ellos Sergio Romero Barrera, representante de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán; y José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, la aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional escuchó planteamientos sobre la necesidad de establecer reglas que permitan una competencia más equitativa para la hotelería formal.
Guerra Ochoa destacó que este tema también debe analizarse desde su impacto laboral, ya que los hoteles establecidos generan empleos con prestaciones y obligaciones en materia de seguridad social, Infonavit y otros derechos laborales.
En ese sentido, propuso impulsar una mesa de trabajo con autoridades de los distintos órdenes de gobierno para revisar alternativas que permitan avanzar hacia una regulación más justa para el sector.
Durante el encuentro también se abordaron los retos que enfrenta el crecimiento turístico de Mazatlán, particularmente en infraestructura urbana, servicios públicos, promoción, conectividad y costos de operación.
La Diputada con licencia sostuvo que la inversión privada debe encontrar acompañamiento institucional, porque fortalecer a las empresas también significa preservar miles de empleos y mantener activa la cadena económica que impulsa al puerto.
Finalmente, Guerra Ochoa planteó la necesidad de construir una visión turística de mayor alcance, capaz de integrar a Mazatlán con los atractivos culturales, históricos y naturales del sur de Sinaloa.
Consideró que una planeación estratégica entre gobierno, iniciativa privada y sociedad permitirá diversificar la oferta, atraer nuevos mercados y traducir el crecimiento turístico en más empleo, mejores servicios y mayor bienestar para las familias.