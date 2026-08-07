$!Crecimiento de Mazatlán requiere diálogo permanente y soluciones construidas junto a sectores productivos: Tere Guerra

MAZATLÁN._ Generar condiciones de competencia equitativa para quienes participan en la actividad turística permitirá fortalecer la inversión, proteger el empleo formal y ampliar los beneficios económicos que esta industria genera para Mazatlán, afirmó María Teresa Guerra Ochoa.

La Diputada de Morena con licencia señaló que el crecimiento del destino requiere diálogo permanente y soluciones construidas junto con los sectores productivos.

A través de un comunicado, se informó que durante una reunión de trabajo con liderazgos hoteleros, entre ellos Sergio Romero Barrera, representante de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán; y José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, la aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional escuchó planteamientos sobre la necesidad de establecer reglas que permitan una competencia más equitativa para la hotelería formal.

Guerra Ochoa destacó que este tema también debe analizarse desde su impacto laboral, ya que los hoteles establecidos generan empleos con prestaciones y obligaciones en materia de seguridad social, Infonavit y otros derechos laborales.