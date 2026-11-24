Debido a la cantidad de elementos y el equipamiento especializado que se requiere para atender una emergencia en edificios de gran altura, el crecimiento vertical de Mazatlán se ha convertido en uno de los principales retos para el Cuerpo Voluntario de Bomberos Mazatlán.

Así lo compartió el comandante de la institución, Saúl Robles Chávez, quien señaló que para realizar una intervención de estas características se necesitan al menos 100 elementos, mientras que actualmente la corporación cuenta con un estado de fuerza de 75 bomberos.

Ante este panorama, Robles Chávez adelantó que se encuentra en proceso la posible contratación de 15 elementos adicionales para enero, con lo que se busca fortalecer la capacidad operativa de la institución.

“Nosotros somos 75 en Mazatlán, estamos a punto de crecer, posiblemente en enero se contraten 15 personas más. Estamos a punto de crecer un poquito más, pero se necesitan mínimo 100 bomberos por intervención”, declaró.

El comandante explicó que el desarrollo urbano del puerto también ha provocado un incremento superior al 100 por ciento en las emergencias atendidas por la corporación desde 2020, al pasar de alrededor de 120 a entre 300 y 310 servicios, de acuerdo con las cifras expuestas durante la entrevista.

En este sentido, indicó que, además de ampliar su personal, Bomberos Mazatlán ha trabajado en la adquisición de equipamiento especializado, entre el que destacan tres escalas para realizar intervenciones en edificios de altura. Sin embargo, consideró que otro de los aspectos fundamentales es fortalecer la cultura de prevención entre los desarrolladores inmobiliarios, quienes deberían mantener una mayor cercanía con la corporación desde la construcción de los inmuebles.

“Necesitamos que también nosotros avancemos en cultura de seguridad en los edificios, porque los que construyen los edificios deberían de tener más cercanía con los bomberos para poderles dar una opinión sobre la seguridad de los incendios”, comentó.

Robles Chávez mencionó que, actualmente la corporación participa en la revisión de los sistemas contra incendios de los edificios, verificando su correcto funcionamiento como parte de las acciones preventivas.

Por lo cual agregó que el crecimiento de Mazatlán obliga a los cuerpos de emergencia a mantenerse en constante preparación, no solamente para atender incendios en estructuras de gran altura, sino también emergencias químicas y diferentes tipos de rescate.

“En el reto del crecimiento vertical, tenemos que prepararnos, tenemos que avanzar, ya adquirimos equipo, tenemos tres escalas y, aparte, los retos de la ciudad normal, lo que son emergencias químicas, rescates y todo eso. Todos tenemos que estar a la vanguardia para poder responder a eso a la ciudadanía”, puntualizó.