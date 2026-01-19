Cree Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán que es un malentendido supuesta invasión del Stasam a terreno particular

Ante la denuncia de un particular de que supuestamente el Stasam le invade un área de un terreno de su propiedad como acceso sin su permiso ni fundamentos legales, el Secretario del Ayuntamiento, Moosés Ríos Pérez, dijo creer que se trata de un malentendido de presunta invasión, pero verá este tema con la secretaria general de esa organización.

“Yo creo que es un malentendido de una invasión como tal porque está muy delimitado ya el terreno donde ellos tienen el inmueble”, añadió Ríos Pérez en entrevista.

Lo anterior, luego de que el ciudadano Joel Arias Contreras denunció públicamente que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán le invade un terreno de su propiedad como acceso sin contar con su autorización ni con fundamento legal en la zona donde dicha agrupación tiene su edificio sede, cerca de la Alberca Olímpica.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán reiteró que no cree que dicha agrupación invada algún terreno porque está muy delimitado el espacio que es de esa organización, incluso ya se protocolizó hace apenas menos de 30 días ya con el Notario Público porque es un trámite que habían dejado pendiente administraciones pasadas.

“Y es muy difícil que ellos pudieran invadir algo que no es de ellos, la invasión de los espacios cuando se da se tiene que otorgar, ellos tienen bien delimitado cuál es su espacio ahí”, continuó.

Pero reiteró que verá este tema con la secretaria general del Stasam.

“Ellos tienen una entrada por enfrente, ahí es donde hubo un pequeño, como que no se ponían de acuerdo porque no tenían la entrada por este lado de la Ejército Mexicano y llegaron a un acuerdo de poder abrir, porque antes ahí había hasta un pleito, yo recuerdo la administración pasada con INDEM (Instituto Municipal del Deporte) porque ellos utilizaban el estacionamiento del INDEM y tenían a veces eventos, entonces se llegó a esa negociación y ya ellos entran”, recordó Ríos Pérez.

“Pero cuando hay eventos es insuficiente su estacionamiento y seguramente estacionan atrás donde están las otras canchas, que no es de ellos, pero de ahí a estar invadiendo creo que no es así, de todos modos yo lo voy a platicar con ella (con la secretaria general del Stasam) y con los compañeros ahí del sindicato para no llegar después a haber un comentario mediáticamente que no corresponde”.