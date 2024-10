El señor Jorge Arturo Loaiza, dueño de una cremería del Mercado Pino Suárez, comenta que el tema de la inseguridad en el estado es el detonante para que las ventas sean bajas, pues además de la falta de clientes, los proveedores que vienen del norte no están trayendo todos los productos en tiempo.

“Ha estado baja la venta, sí hemos tenido un poco de baja venta en clientela; aparte del calor y lo que ha pasado con esta inseguridad que tenemos, sin duda ha afectado en que no haya venta. Y en porción de proveedores, tenemos ciertos proveedores que vienen del lado de Culiacán, del lado de Los Mochis, de otras ciudades que sí se han estado, no quejando, pero más que nada se vienen a destiempo y duran los retrasos porque se vienen juntos o esperar que una cierta hora para venirse juntos”, señaló Jorge Loaiza.

Pese a lo anterior comentado, el locatario recalca que en el mercado no existe en sí una escasez de productos, por lo que piensa que es más el miedo de la gente por salir a la calle. Además, señaló que el servicio a domicilio hace que la ganancias no caigan tanto ante la falta de clientes en el lugar.

“Hasta ahorita aquí en Mazatlán, en el mercado, no hemos tenido escasez de producto en cuestión de algo inesencial. A pesar de que vienen de productos de fuera, no hemos tenido escasez, hemos tenido buen surtido, pero sí ha estado con miedo la gente de salir. Lo que sí se ha subido un poco es la venta y repartición, porque sí tenemos servicios a domicilio, entonces cuando ya no quiere salir la gente pues les mandamos, está saliendo más el producto de venta así”.

Por otro lado, Loaiza explicó que agosto fue un mes muy productivo, mientras que a principios de septiembre todavía había buena venta de mercancía, por lo que al caer estrepitosamente la ganancia les sorprendió por completo, ya que agrega que la gente no se siente segura. Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía para que puedan seguir asistiendo al mercado a hacer sus compras con normalidad.

“No, está muy buena la venta en agosto. Incluso normalmente septiembre, año tras año, es un poco baja la venta desde el 1 de septiembre por cuestiones de escuelas, pero fíjate que este año nos sorprendió porque desde el primero de septiembre hasta el día 17-18 de septiembre, las ventas estaban en su auge, cosa que nos sorprendimos mucho locatarios porque nos agarraron de sorpresa, había mucho turismo todavía, mucho turismo mexicano, entonces nos quedamos sorprendidos por la venta que tuvimos hasta el 18 de septiembre, pero ya de ahí para acá hubo un bajón y se vinieron un poco todos estos problemas, la gente piensa ya para venir”.

“Esperemos mejoras, confiamos en el gobierno y que la gente vea que el mercado es seguro, que pueda venir a darse la vuelta y a seguir consumiendo normal. Nosotros estamos para ofrecer los mejores servicios, pero sí esperemos que ahora en octubre ya empiece un poco la alza de gente y de ventas. Normalmente ya octubre es bueno y noviembre no sería, pues diciembre esperemos que sea mejor”, dijo.

No hay escasez, pero existe el miedo a quedarse sin productos

Jesús Alfonso Chávez, locatario de otra cremería en Pino Suárez, también contó la situación por la que están pasando en estos momentos y sus formas de trabajar con otras tiendas, donde a pesar de no verse afectados del todo, si existe un miedo a no tener productos en un futuro si las cosas no mejoran.