$!Creyentes participan en marcha para promover la paz y la espiritualidad en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un llamado a la paz, la espiritualidad y la unidad, la Iglesia Evangélica Emmanuel en Mazatlán organizó la “Marcha por Jesús y por la Paz”.
El recorrido reunió a cientos de creyentes de diferentes congregaciones locales con el objetivo de fortalecer los valores en la sociedad y clamar por la seguridad en la ciudad.
El pastor Marcos Carrillo Cervantes, líder de esta iglesia, comentó que esta es la primera ocasión en que se realiza una marcha de este tipo, aunque la iglesia se ha sumado en otros eventos similares anteriormente.
“La finalidad es anunciar que Jesucristo vive, que Jesucristo es el Señor y que todo este pueblo que se mira y que vamos a marchar, somos creyentes en Él y en su honor y en su nombre”, comentó.
Carrillo Cervantes expresó que para esta primera marcha se sumaron cerca de 30 iglesias locales, contemplando una asistencia promedio de 300 personas, aunque el número de participantes incrementó mediante avanzaba el recorrido.
El pastor señaló que esta iniciativa tiene como principal objetivo el recordar la importancia de los valores, los cuales, explicó, se están perdiendo en la sociedad contemporánea.
“Estamos mirando que necesitamos anunciar esto para crear una conciencia de que necesitamos los valores. Antes se hablaba más de la moralidad, de la espiritualidad, y hoy es necesario retomarlos”, declaró.
Asimismo, explicó que durante la marcha los participantes realizaron cinco motivos de oración, los cuales estaban enfocados en la familia, la paz, la juventud, la espiritualidad y la transformación de la sociedad mazatleca.
Esto, debido a que se busca fortalecer la cohesión social y la seguridad en el puerto, especialmente ante los recientes acontecimientos violentos que se han presentado en la ciudad, el estado y el País.
“Queremos clamar al Dios de la gloria, hacer una petición de oración y reflexionar sobre cómo podemos contribuir para que nuestra sociedad recupere un rostro de paz”, dijo.
Además, Carrillo Cervantes destacó que la marcha también busca resaltar el valor de Mazatlán como ciudad turística y segura.
“Queremos que sea un lugar donde se respire paz, donde la gente venga a dejar la bendición económica de su visita, pero que sientan seguridad y tranquilidad. Que sea mi ciudad, una ciudad de refugio, una ciudad de paz”, señaló.
El pastor evangelista destacó que esta marcha no solamente es un evento religioso, sino también una muestra de compromiso social al ser los participantes un sector activo de la comunidad mazatleca que busca influir positivamente en la vida de los habitantes.
La marcha inició a la altura del Monumento al Pescador, recorriendo diferentes calles del Centro hasta culminar en la explanada de la Plazuela República, portando banderas y pancartas con mensajes de paz y unidad.
Al terminar el recorrido, se llevaron a cabo distintas actividades religiosas, como actos de oración, y se escuchó música en vivo y algunos mensajes de paz, reafirmando su compromiso con la paz, la moral y la familia.
Finalmente, Carrillo Cervantes compartió un mensaje de agradecimiento hacia la ciudadanía por apoyar este tipo de marchas que buscan dejar un mensaje positivo para el puerto.
“Agradecemos que nos permitan realizar este evento magno y queremos dejar un mensaje claro: Mazatlán puede ser y debe ser un lugar de paz, un lugar donde la seguridad y los valores sean prioridad. Todos tenemos que contribuir a que nuestra ciudad recupere su rostro de esperanza y convivencia pacífica”, puntualizó.