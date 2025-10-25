$!Creyentes participan en marcha para promover la paz y la espiritualidad en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un llamado a la paz, la espiritualidad y la unidad, la Iglesia Evangélica Emmanuel en Mazatlán organizó la “Marcha por Jesús y por la Paz”. El recorrido reunió a cientos de creyentes de diferentes congregaciones locales con el objetivo de fortalecer los valores en la sociedad y clamar por la seguridad en la ciudad. El pastor Marcos Carrillo Cervantes, líder de esta iglesia, comentó que esta es la primera ocasión en que se realiza una marcha de este tipo, aunque la iglesia se ha sumado en otros eventos similares anteriormente. “La finalidad es anunciar que Jesucristo vive, que Jesucristo es el Señor y que todo este pueblo que se mira y que vamos a marchar, somos creyentes en Él y en su honor y en su nombre”, comentó.









Carrillo Cervantes expresó que para esta primera marcha se sumaron cerca de 30 iglesias locales, contemplando una asistencia promedio de 300 personas, aunque el número de participantes incrementó mediante avanzaba el recorrido. El pastor señaló que esta iniciativa tiene como principal objetivo el recordar la importancia de los valores, los cuales, explicó, se están perdiendo en la sociedad contemporánea. “Estamos mirando que necesitamos anunciar esto para crear una conciencia de que necesitamos los valores. Antes se hablaba más de la moralidad, de la espiritualidad, y hoy es necesario retomarlos”, declaró. Asimismo, explicó que durante la marcha los participantes realizaron cinco motivos de oración, los cuales estaban enfocados en la familia, la paz, la juventud, la espiritualidad y la transformación de la sociedad mazatleca. Esto, debido a que se busca fortalecer la cohesión social y la seguridad en el puerto, especialmente ante los recientes acontecimientos violentos que se han presentado en la ciudad, el estado y el País.







